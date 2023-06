Bryan Cranston planea retirarse de la actuación en 2026 para pasar más tiempo con su esposa

Después de actuar en la gran y pequeña pantalla durante más de 40 años, el actor Bryan Cranston está dispuesto a despedirse de su profesión por su mujer. De esta forma y tras viajar por medio mundo rodando y pasando poco tiempo con su pareja Robin Dearden, le ha contado a la GQ británica que ya piensa en esa retirada para dejar de llevar su matrimonio a rastras de su vida como intérprete:

“Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mí. Ha sido la más, ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que girar y ajustar su vida en función de la mía. Se beneficia enormemente de ello, pero estamos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, le contaba Cranston a la revista. El californiano se encuentra ahora mismo promocionando Asteroid City, la nueva y coral cinta de Wes Anderson que se estrenará en España el próximo 16 de junio. El actor conoció a su esposa en el set de Airwolf en 1986 y comenzaron a salir un año después. La pareja se casó en el 89 y son padres de una hija, Taylor Dearden.

Como parte de su plan de retirada reveló que cerrará su productora Moonshot Entertainment y que venderá parte de su compañía de mezcal Dos hombres que cofundó con su coprotagonista de Breaking Bad, Aaron Paul. Después, se mudarán a un país extranjero (probablemente Francia) y se establecerán en un pequeño pueblo en el que pasarán sus días repasando su idioma, jardinería y habilidades culinarias. “Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones”, contaba Cranston, el cual este 2023 cumplirá 70 años. Además, aclaró que esta no sería una pausa de la profesión, sino un parón definitivo que tiene previsto para 2026. Por el momento, durante lo que queda de año tendrá que rodar Jackpot, un filme cómico-criminal junto a Jennifer Garner y Mila Kunis y el drama Everyting’s Goig to Be Great. Aparte, estará en Argylle, el nuevo largometraje de Matthew Vaughn conun reparto estelar que incluye nombres como Henry Cavill, Dua Lipa, JohnCena, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell.

Bryan Cranston estuvo nominado al Oscar en 2016 por su papel protagónico en Trumbo: La lista negra de Hollywood y obtuvo hasta seis premios Emmy a lo largo de su carrera por interpretar a Walter White.