‘Asteroid City’: Bryan Cranston habla sobre la peculiar forma de trabajar de Wes Anderson

Como nos tiene ya acostumbrados, Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson tendrá un reparto increíble. Maya Hawke, Steve Carrell, Scarlet Johanson, Margot Robbie y Tom Hanks son la increíble ristra de nuevos nombres que por primera vez actuarán a las órdenes del célebre director. Otro gran rostro que aparecerá en esta cinta será el de la estrella de Breaking Bad, Bryan Cranston. El actor trabajó bajo la influencia de Anderson en Isla de perros, sin embargo, ha sido en Asteroid City, donde el ganador del Emmy ha notado de verdad, la peculiar forma de trabajar del director de Life Aquatic.

Cranston puso su voz al perro Chief. Isla de perros es una historia de animación realizada vía stop-motion. Concretamente, es la segunda aventura en este estilo después de que años antes liderase el proyecto de Fantastic Mr.Fox. En una reciente entrevista, el actor fue preguntado por si ese trabajo de doblaje, le ayudó a conseguir volver a poder trabajar con Anderson, a lo que el intérprete comenzó a explicar la abrumadora tarea de “encajar su visión meticulosamente planificada”:

“Cuando trabajas para un autor así, es un gran ejercicio de confianza. Hicimos esta próxima película, Asteroid City en España y no fue un trabajo fácil. Trabaja para Wes no es fácil. Es muy detallado y muy específico, por lo que realmente tienes que concentrarte mucho. Lo que compensa eso es la simpatía y la unión de la experiencia”. Y es que el estilo pulido de Wes Anderson no es otra cosa que el ajuste preciso y milimétrico de que cada plano es una pintura, pero independiente de esa tenacidad por la simetría, Bryan Cranston lo comparó con Tom Hanks, apuntando a que son dos personas, con las que todo el mundo quiere trabajar.

Después, el que fuese Walter White en la popular serie criminal explicó que antes de rodar, Anderson hace lo que él mismo denomina “la caricatura”. Con su ordenador, el siete veces nominado al Oscar enseña al reparto una cinemática en la que él mismo da la voz, para que todos los implicados entiendan lo que quiere transmitir.

El argumento de Asteroid City es completamente desconocido y por supuesto, todavía desconocemos una fecha de estreno del proyecto. Sólo sabemos que el rodaje que comenzó el verano de 2021 en Madrid ya ha terminado, encontrándose el proyecto en plena postproducción. Debería estar lista para el primer trimestre de 2023.