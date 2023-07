Michael Cera casi deja de actuar tras la fama de ‘Supersalidos’

Hay películas que causan tanta fama a sus protagonistas que, en vez de suponer un aliciente o un triunfo excepcional, el fenómeno puede convertirse en una auténtica pesadilla. Es el caso de Michael Cera, el actor que estrena dentro de nada la cinta Barbie en nuestro país, rodeado de estrellas de la talla de Margot Robbie y Ryan Gosling. Pero, el éxito mundial le llegó a Cera de forma temprana, con el estreno de Supersalidos y Juno, dos comedias juveniles que aparte de tener el beneplácito de la crítica, fueron un auténtico filón en la taquilla. Ambas, las estrenó en 2007 y según ha contado en una reciente entrevista, casi se vuelve completamente “paranoico” por culpa de la notoriedad mundial que consiguió en tan poco tiempo.

Cera, relataba cómo el estreno de los dos largometrajes cambiaron su vida de una forma completamente abrumadora. “La fama te hace sentir muy incómodo en tu propia piel, y te vuelve paranoico y raro. Hubo muchas cosas geniales al respecto, y conocí a mucha gente increíble, pero también hay muchas malas energías que no estaba preparado para manejar”.

En la entrevista, concedida a THR, Michael Cera pudo de ejemplo a los borrachos. “Si la gente está borracha y te reconocen pueden estar muy entusiasmados, pero también puede ser un poco tóxico”, le explicaba al medio. Además, el intérprete añadió el hecho de que cuando uno es un niño, las personas sienten que pueden agarrarte y no son tan respetuosos contigo ni “con tu espacio físico”. Él mismo aseguro no ser capaz de establecer de forma amable sus propios límites. De hecho, la sensación de fama le desagradó tanto que rechazó presentar Saturday Night Live para intentar mitigar ese reconocimiento público:

“Hubo un punto en el que quería dejar de aceptar trabajos que me harían más famoso. Estaba teniendo un poco de crisis. Realmente no estaba disfrutando el nivel del calor. Realmente no sabía si iba a seguir siendo actor”. La cosa es que la fama le llegó no en un intento de búsqueda, pues como él asegura, solía centrarse en que los proyectos le interesantes, por lo que podemos entender que aceptase proyectos como Scott Pilgrim vs. el mundo en 2010.

Michael Cera estrena Barbie el próximo 20 de julio. La película de Mattel y Warner Bros se posiciona como uno de los grandes taquillazos del verano. Po suerte, el actor de Juega hasta el fin y Molly’s Game manejará un perfil secundario opacado por un elenco lleno de estrellas visibles internacionales.