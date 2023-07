Primeras reacciones a ‘Barbie’: «Divertida, exagerada y con un toque feminista»

Ya no falta prácticamente nada para que Barbie llegue a las salas de cine. La cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling llegará a la pantalla grande dentro de poco más de una semana, pero por fin, algunos críticos e invitados a la premiere ya han podido ver la ejecución de una promoción llena de rosa, modelitos y mucho trabajo artesanal en sus decorados. Esto es lo que opina buena parte de la prensa especializada sobre el filme:

I have seen #Barbie! The craftsmanship is incredible. In particular the costume & production design includes next-level work that heavily contributes to creating the feeling that these truly are Barbies, their dream houses, and their worlds come to life.

As for the story, that’s… pic.twitter.com/97r3sSodcw

— Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 10, 2023