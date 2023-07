Warner Bros responde a la censura de ‘Barbie’ en Vietnam

Hace algunas horas supimos que Vietnam, no iba a dejar que Barbie se estrenase entre sus fronteras. La razón más allá de la censura propia de algunos países del este en términos y cuestiones LGTBI, llegó debido un mapa infantil que puede verse en el tráiler. Ahí, el estado asiático señala que se da “una línea de nueve guiones” que indica los reclamos territoriales de China sobre el Mar de China Meriodional, en áreas de las que Vietnam dice negar su propia existencia. Ahora, la productora Warner Bros ha querido responder en un comunicado restando importancia a esa representación.

“El mapa de Barbie Land es un dibujo de Crayon infantil. Los garabatos representan el viaje ficticio de Barbie desde Barbie Land al mundo real. No tenía la intención de hacer ningún tipo de declaración”, señalaba un portavoz de la major. Una respuesta concisa al mensaje que Vi Kien Thanh, el director general del Departamento de Cine de Vietnam del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, emitía el pasado 3 de julio. En el polémico menaje, el político mencionó que no se permitirá que Barbie se proyecte comercialmente en el país, según lo ha decidido el Consejo Nacional de Evaluación de Cine:

“No otorgamos licencia para que la película estadounidense Barbie se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones”, se podía leer en el periódico estatal del país que recogía las declaraciones de Thanh.

No es la primera vez que un gran estreno no aterriza en el estado asiático por culpa de la representación de la línea de nueve guiones. El año pasado, Uncharted tampoco se estrenó por la misma razón. En 2016, las Naciones Unidas fallaron contra la validez de esa línea, pero China ya ha declarado que no reconoce la decisión.

La cinta dirigida por Greta Gerwig es uno de los estrenos más importantes de este verano. No es para menos, sumada a la relevancia de la marca, la adaptación cuenta con un reparto espectacular: Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, Simu Liu, Alexandra Shipp, John Cena, Dua Lipa y Helen Mirren como narradora de la historia. Se espera que el guion, escrito por la propia Gerwig y su marido, el también director Noah Baumbach, sea en parte una sátira hacia los cánones de belleza.

Barbie se estrena en España el próximo 20 de julio.