‘Lightyear’ no se estrenará en Arabia Saudí ni en los Emiratos por incluir un beso lésbico

Lightyear, la película spin-off de Toy Story, se estrenará este fin de semana en medio mundo. Sin embargo, una vez más la censura va a impedir que la cinta se estrene en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, ya que dentro de esta a ficción animada se da un beso entre dos personajes femeninos. Pero ¿por qué Disney no hace como en otras ocasiones y estrena una versión sin ese beso? La explicación se remonta a hace algunos meses, cuando la Ley de California popularizada bajo el nombre de “Don’t Say Gay” (No digas gay), en la que prohíbe mencionar por parte del profesorado esa palabra en las aulas. Disney y concretamente su Ceo Bob Chapek fueron duramente criticadas por mostrarse con un progresismo extremo en su creaciones, pero manteniéndose al margen de cualquier crítica hacia la legislación.

Por si esto fuese poco, varios trabajadores de Pixar enviaron una carta a los medios revelando cierta censura de personajes gay en sus historias, incluyendo Red, la última película de la compañía. Ante esa vorágine de críticas, se instaló una crisis de imagen severa y para apaciguar a los medios, La casa del Ratón decidió recuperar el beso de Lightyear que había eliminado. Ahora, parece imposible volver a censurar la escena, aunque Disney pierda con ello varios millones de dólares.

No es la primera vez que la major no ajusta un film a las consideraciones de los países de Oriente Medio. Ni West Side Story, Eternals ni Doctor Strange en el multiverso de la locura tuvieron un estreno en los Emiratos Árabes Unidos. Lightyear iba a llegar un día antes que el estreno en España (Día 16). Pero Disney ha decidido cortar definitivamente le grifo de la censura. Una estrategia inteligente, ya que si continúan estrenándose versiones censuradas de sus historias, no puede hacer ningún tipo de evolución en esos países en cuestión, además de suponer una traición a su propio contenido y a la creación de su equipo técnico y artístico.

Lightyear es la historia del origen del Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans. Esta vez es Chris Evans el que le da voz al personaje en una historia que a priori, parece muy alejada de la mirada al mundo que nos ofreció la tetralogía original.