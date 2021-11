Marvel nunca se ha enfrentado a un rodaje tan conflictivo a niveles de producción como el de Black Panther 2. Dicho lo cual, la compañía no está teniendo un buen mes de rodajes, ya que hace una semana supimos que Doctor Strange 2 necesitaría más de un mes intensivo de reshoots a finales de año. No obstante, lo de los Wakandianos parece más grave. Primero fue la incontrolable desgracia del fallecimiento de su protagonista, Chadwick Boseman. Después llegó la pandemia mundial y por último, una complicación que nadie esperaba: Letita Wright.

Como es habitual debido al secretismo de la compañía, no conocemos nada de la historia de esta continuación, aunque lo que sí sabemos es que el rol del personaje de Suri, a quien interpreta Wright, asumiría el hipotético protagonismo transformándose en la nueva Black Panther. La presencia de la actriz es relevante para que el rodaje pueda continuar, pero su sabida defensa antivacunas no hace más que complicarlo todo. Hay legislaciones y procedimientos dedicados a la seguridad y prevención del COVID que la película no se puede saltar, esto incluye los traslados entre localizaciones y las medidas vigentes respecto en Estados Unidos y demás países.

Por si ese problema no fuese suficiente, Wright se lesionó el pasado agosto rodando una escena de acción. Fue trasladada a un hospital de Londres para recuperarse, así que el director Ryan Coogler y los productores replantearon el plan de rodaje, grabando todo lo que pudiesen sin ella. Esta estrategia ayuda con los retrasos y agiliza el proyecto, pero llega un punto en el que no se puede continuar sin la presencia de la protagonista. Ese momento llegó hace un par de semanas, lo que llevó a la producción a paralizar oficialmente el trabajo.

La lesión de Letita Wright: Mucho más grave de lo que parecía

Kevin Feige, Nate Moore y Louis D´Esposito han publicado una carta, de la que se hace eco el medio SlashFilm:

“Mientras nos relajamos para las vacaciones, queríamos enviar una nota de agradecimiento y aprecio por el arduo trabajo de todo nuestro elenco y equipo, así como una actualización sobre los tiempos del rodaje. (…) Desafortunadamente, no hemos llegado aquí sin algunos contratiempos. Ejecutar una producción de esta escala en medio de una pandemia no ha sido una tarea fácil”.

La carta, continuaba explicando el problema de la lesión de la protagonista: “Lo que inicialmente pensamos que eran lesiones menores resultó ser mucho más grave, ya que Letitia sufrió una fractura crítica de hombro y una conmoción cerebral con efectos secundarios graves. Ha sido un proceso doloroso y Letitia ha estado en casa recuperándose con sus médicos y el apoyo de la familia”.

Black Panther: Wakanda forever debería estar lista para su estreno dentro de un año, el 11 de noviembre del 2022. Poco puede hacer Marvel, más allá de esperar a que Wright se recupere y tratar de convencerla de que se vacune.