Martin Scorsese y Steven Spielberg producirán la serie de ‘El cabo del miedo’

Dos cineastas legendarios como Martin Scorsese y Steven Spielberg se acaban de juntar para producir la serie de El cabo del miedo. El proyecto ya está en desarrollo y supondrá una nueva versión de la historia que ya conocimos con el título original de 1962 y el remake de 1991 dirigido por el propio Scorsese.

A pesar de estos potentes nombres que acaban de sumarse a la producción, el nuevo show televisivo todavía no tiene una cadena que vaya a almacenar la ficción, pero si que supone una propiedad intelectual de moda que está recibiendo numerosas ofertas de varias compañías interesadas. La nueva era del streaming ha multiplicado las posibilidades de que esa fuerte competencia aumente el precio por poseer la exclusividad de la adaptación homónima de la novela de John D. Macdonald. Hecho que seguramente la convierte en la primera subasta importante de series desde que terminaron la huelga de guionistas y actores.

‘El cabo del miedo’: la serie

El creador y showrunner responsable de la serie de El cabo del miedo será Nick Antosca, quien desarrolla el proyecto bajo UCP, una de las divisiones que tiene Universal Studio Group. Por supuesto, al estar detrás el Rey Midas de Hollywood, Amblin Televisión será otro de los sellos que estarán presentes detrás de la adaptación. Según los primeros informes, la serie seguirá la historia de un par de abogados casados que juntos, son la obsesión de un asesino que está a punto de salir de prisión. Desde el proyecto, describen el trabajo de Antosca como “un thriller tenso y contemporáneo que examina la obsesión de Estados Unidos por el crimen real en el siglo XXI”.

Ahora la principal duda es conocer qué cadena o plataforma de streaming se llevará esta codiciada nueva propuesta. El director ya hizo sus pinitos con la serie A Friend of the Family para Peacock, mientras que otros de sus programas como The Act o Candy, fueron a parar a Hulu. Por último, su trabajo Nuevo sabor a cereza pertenece al catálogo de Netflix. A pesar de estas firmes candidatas, según Deadline, HBO parece muy interesada y la entrada de Scorsese en la producción podría acercar el serial a Apple TV +, dado el acuerdo que el director de Casino tiene con la compañía de la manzana.