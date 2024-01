Margot Robbie no es la única: Repasamos algunas de las (no) nominaciones interpretativas más injustas de los Oscar

Han pasado ya algunos días de las nominaciones a los Oscar 2024, pero el tema todavía está candente en los círculos cinéfilos. De hecho, lo seguirá estando hasta el próximo 10 de marzo, cuando la Academia ofrezca las ansiadas estatuillas doradas a sus ganadores. En esta edición hay grandes ausencias, entre ellas, las más sonadas han sido la de la directora Greta Gerwig y la de la actriz Margot Robbie. Un desplante que ha sido todavía más sonado al suceder en el contexto de la película Barbie. Una historia que precisamente, denuncia el heteropatriarcado dominado por el mundo y donde Ryan Gosling, si que ha conseguido obtenerte dicha candidatura. Sin embargo ¿qué otras grandes ausencias conocemos en la historia reciente de las nominaciones de los Oscar? Repasamos algunas de las más llamativas:

Adam Sandler en ‘Diamantes en bruto’

A pesar de a la industria le encanten este tipo de reinserciones interpretativas, Adam Sandler lo tenía muy complicado para que lo tomasen en serio por el drama criminal de los hermanos Safdie. Para empezar porque su personaje, el de un ambicioso joyero sin escrúpulos, no es un rol agradable. Pero seguramente, en aquellos Oscar de 2020, también pesó esa carrera llena de comedias pueriles del neoyorquino. La injusticia fue compartida con el resto del filme, pues Diamantes en bruto no consiguió ni una sola nominación.

Robert De Niro en ‘Heat’

Si lo de Margot Robbie ha sido una injusticia, no queremos recordar lo de Heat. La obra cumbre del cine de acción de los 90 que filmó Michael Mann no obtuvo ninguna nominación y lo cierto, es que debería de haber tenido varias, entre ellas una para su protagonista, Robert De Niro. Un papel tan frío como el de la fotografía de Dante Spinotti, en el que cualquiera de sus miradas lo dice todo. Neil McCauley es uno de los grandes personajes de la carrera de De Niro y eso, es mucho decir. Tendremos que ver cómo sale esa esperada secuela que planea Mann y si con ello, se termina haciendo justicia con su director.

John Cazale en ‘El padrino: Parte 2’

Vale, no es ni Al Pacino ni Robert De Niro, pero John Cazale se merecía una consideración aquel año dada la relevancia de su personaje, Fredo. El hijo “menos valido” de Vito Corleone nos dejó una actuación para el recuerdo. Una que permitió el lucimiento de Pacino, con su correspondiente nominación a la estatuilla. La primera parte, tampoco fue excesivamente valorada por los académicos en su momento, con sólo 3 nominaciones a los Oscar y únicamente nominando a Marlon Brando en la categoría interpretativa.

Robert Downey Junior en ‘Zodiac’

Tradicionalmente, la alfombra roja no se ha portado demasiado bien con David Fincher. El director de El club de la lucha, no posee ninguna estatuilla en su vitrina y lo mismo sucede con la mayoría de sus actores. Concretamente Zodiac, uno de los mejores thrillers del cine reciente, no obtuvo ni una sola nominación a los premios. Especialmente doloroso fue aquel ninguneo a Robert Downey Junior, ya esta era una de esas películas que encauzaron su carrera, tras sus problemas con el alcohol y las drogas. A diferencia de Margot Robbie, él sí que está nominado en esta edición de los Oscar por su personaje de Lewis Strauss en Oppenheimer.

Scarlett Johansson en ‘Lost in translation’

Los fans de Greta Gerwig se llevarían las manos a la cabeza si les gustase al mismo nivel, el trabajo de Sofía Coppola. Y es que hace más de 20 años que la hija de Francis Ford Coppola no es nominada en la categoría de mejor dirección. El título en cuestión fue Lost in translation, la cinta que despegó la carrera de Scarlett Johansson. Ese mismo año, tampoco la nominaron por La joven de la perla y no sería hasta el 2020, cuando recibió una doble nominación por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit. Finalmente no se llevó la estatuilla a casa por ninguna de las dos.

Kirsten Dunst en ‘Melancolía’

Es bastante impactante que un cineasta tan relevante para el cine europeo nunca haya estado entre las consideraciones de la industria norteamericana. Lars Von Trier filmó uno de sus mejores trabajos en 2020 con Melancolía, sobre todo gracias al trabajo de su protagonista Kirsten Dunst. En general, se ha sido muy injusto con la carrera de la primera MJ del Spider-Man cinematográfico. Su primera nominación llegó en 2022, gracias a El poder del perro de Jane Campion.

Juliette Binoche en ‘Tres colores: Azul’

En el año de La lista de Shindler y del Oscar a Mejor película internacional para la española Belle Epoque, el filme francés de Krzsztof Kieslowski no consiguió impactar al otro lado del charco, aunque sí que consiguió el León de Oro a Mejor película y el de mejor actriz para Juliette Binoche en el Festival de Cine de Venecia. 4 años después sí que se coronaría con El paciente inglés. Pero el drama y recorrido de su personaje Julie, no fue justamente valorado por los académicos.