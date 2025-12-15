Llega a Netflix la última miniserie protagonizada por Verónica Echegui: sólo 6 episodios que vas a ver del tirón

Aunque ya estamos en el mes de diciembre, todavía Netflix tiene en la recámara algunas de las series más esperadas del año como la tercera temporada de Emily en París, Innato o Ciudad de sombras. Esta última es un thriller que se ha estrenado el 12 de diciembre está basada en la novela El verdugo de Gaudí de Aro Sáinz de la Maza, la cual se publicó en 2020 y es la primera de la serie negra protagonizada por el inspector Milo Malart que ha sido traducida a varios idiomas. Además de los lectores de las novelas de este autor, que seguro estarán esperando ver esta la miniserie Ciudad de sombras, está protagonizada por Isak Férriz, que interpreta el papel del inspector, y Verónica Echegui, la cual falleció por desgracia el pasado mes de agosto, el de la subinspectora Rebeca Garrido. Esta serie fue uno de los últimos trabajos de la actriz y seguro que muchos de sus seguidores están deseando verla.

La serie Ciudad de sombras ha sido dirigida por Jorge Torregosa al que conocemos por su trabajo en series como El cuerpo en llamas y Fariña. Esta serie cuenta con solo 6 episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno y es una buena opción para un maratón de fin de semana. Esta nueva ficción es de esas en las que el suspense va creciendo a medida que avanza la acción y que estás deseando ver el siguiente episodio para saber qué ha pasado y quién es el asesino que anda suelto por Barcelona y que está obsesionado con el arquitecto Antoni Gaudí.

¿Qué pasa en la miniserie Ciudad de sombras?

Esta serie comienza cuando aparece un cuerpo carbonizado expuesto en una de las fachadas más emblemáticas del modernismo catalán: La Pedrera o la casa Milá. Al frente del caso se pone a Milo Malart (Isak Férriz), un inspector con mucho talento, pero con un historial disciplinario tremendo por sus choques continuos con sus superiores. A su lado colocan a una nueva compañera que acaba de llegar al cuerpo la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), que es una mujer metódica y muy responsable.

Los dos tienen caracteres totalmente diferentes ya que él es muy impulsivo y ella, sin embargo, una mujer bastante reflexiva. Aunque desde el principio los dos dejan claro que no están en el caso para hacer amigos, no les quedará más remedio que entenderse para averiguar que está pasando en la ciudad de Barcelona en la que esté no va a ser el único asesinato.

Los dos descubren que el asesino decide sacrificar a sus víctimas de un modo ritual en construcciones de Gaudí como La Pedrera el Palau Güell, el Parc Güell o la Cripta de la Colonia Güell después de hacerles pasar antes por la tortura de no comer ni beber en cinco días. También descubren que el asesino firma con una G, lo que podría implicar su relación con la masonería, y los asesinados son grandes empresarios de Barcelona que estarían relacionados con la corrupción y especulación urbanística.

Los dos sospechan que el criminal podría ser un vecino o varios de algún barrio humilde que se había visto afectado por todas las medidas tomadas por estos empresarios y ahora buscan venganza. El inspector Milo Malart y la subinspectora Rebeca Garrido descubrirán toda una serie de mentiras e intereses cruzados que afecta a toda la ciudad de Barcelona.

El reparto de esta serie

El actor Isak Férriz interpreta el papel del indomable inspector Milo Malart y la actriz Verónica Echegui el de la rígida subinspectora Rebeca Garrido. También tienen un papel de peso los actores Ana Wagener que da vida a Susana Cabrera, la jueza del caso y Manolo Solo, a un periodista incisivo y de dudosa reputación.

También en el reparto de Ciudad de sombras están los actores Jordi Ballester que da vida a Eduard Pintó, el CEO de unas de las constructoras más importantes de Cataluña, Jordi Rico, Irene Montalà, María Adánez, Irene Montalà, María Adánez, Marc Clotet, Vicky Peña y Marc Clotet, entre otros.

La serie Ciudad de sombras es una buena opción para los que disfrutan con ficciones como El código Da Vinci o El silencio de la ciudad blanca. Sobre si habrá segunda temporada que sería lo lógico porque la saga de novelas de misterio del escritor Aro Sáinz de la Maza cuenta con otras tres ya publicadas, de momento no hay ninguna noticia. Está claro que la actriz Verónica Echegui ha dejado un vacío imposible de llenar y pensar en continuar la historia sin ella es muy complicado. El equipo de esta serie ha tenido un gran detalle que se puede ver al terminar cada uno de los episodios en pantalla: «Para Verónica Echegui con todo nuestro cariño y admiración»,