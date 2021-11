La casa Gucci es la segunda cinta que el director Ridley Scott estrenará en nuestro país antes de que termine el año. El fin de semana pasado, el cineasta mostró el último duelo medieval entre Matt Damon y Adam Driver, contando un caso de violación bajo tres perspectivas diferentes y, a finales de este mes proyectará también en nuestros cines La casa Gucci, una cinta que quizás tenga más oportunidades en las nominaciones a los Oscar que la película histórica con trasfondo del Me too. A pesar del increíble reparto del lujoso drama sobre la familia de la firma italiana, con Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek o Jared Leto entre otros, es Lady Gaga quien más ha llamado la atención, por su trasformación en Patrizia Reggiani.

Lady Gaga no es ninguna primeriza en esto de los Oscar, pues la cantante y actriz ya sorprendió a la Academia en 2019 con una estatuilla a la Mejor canción original en Ha nacido una estrella y una nominación a Mejor actriz por su papel protagonista en la misma. Sin embargo, para La casa Gucci ha orientado su forma de trabajar hacia el método, llegando a ser Patrizia Reggiani las 24 horas del día: “Han pasado tres años desde que empecé a trabajar en ello, y seré totalmente honesta y transparente: viví como ella (Reggiani) durante un año y medio. Hablé con acento durante nueve meses de eso. Fuera de cámara nunca me rompí. Me quedé con ella”.

“Tuve que teñirme el cabello y comencé a vivir una manera en la que cualquier cosa que miraba, cualquier cosa que tocaba, comenzaba a darme cuenta de dónde y cuándo podía ver dinero” comentaba Gaga a la versión británica de la Vogue. También señaló como comenzó a realizar fotografías, no por el hecho de que Patrizia lo hiciese, sino porque buscaba sus intereses y cuando algo no era bello, lo borraba porque el personaje amaba las cosas hermosas.

Por otro lado, lo que llevaría un gran trabajo sería conseguir ese acento italiano tan característico: “Comencé con un dialecto específico de Vignola, luego comencé a trabajar en la forma de hablar de la clase alta que hubiera sido más apropiada en lugares como Milán y Florencia, señalaba la cantante y añadía “En la película escucharás que mi acento es un poco diferente dependiendo de con quién estoy hablando”.

Finalmente, Gaga cree que no era necesario hablar con la verdadera Patrizia para asumir el rol, pues quería abordar el personaje desde la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada, lo cual implicaba que nadie le podía decir quién era Patrizia Reggiani, ni siquiera la propia Patrizia Reggiani. La casa Gucci se estrenará en los cines el próximo 26 de noviembre.