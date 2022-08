‘Kung Fu Panda 4’ ya tiene fecha de estreno

Kung Fu Panda, la amada franquicia de Dreamworks, ya tiene un regreso a la gran pantalla confirmado. Universal Pictures ha anunciado que el regreso del panda karateca se dará el 8 de marzo de 2024. Será la cuarta entrega de una de las sagas más exitosas de la casa de animación junto a Cómo entrenar a tu dragón. Todavía no se sabe prácticamente nada de la producción, pues el anuncio es muy reciente pero se espera que en algunas semanas se vayan anunciando tanto detalles de la trama como los miembros del cuerpo técnico.

Lo que sí se puede intuir es que Jack Black, el actor que dobla al protagonista en las tres anteriores entregas, volverá a ofrecer su voz al panda más famoso de la animación. Angelina Jolie y Dustin Hoffman también han participado con sus interpretaciones en la cinta original y sus dos secuelas, pero al ser dos personajes secundarios no podemos determinar si continuarán implicándose en esta Kung Fu Panda 4. El primer filme se estrenó en cines en verano del 2008, con respuestas positivas por parte del público y de la crítica, además de una nominación al Oscar, una estatuilla que se terminaría llevando Wall-E. Sin embargo, no es algo que desde la compañía lamenten, pues a nivel lucrativo y de recaudación el estudio de animación ha conseguido confeccionar colecciones de películas amadas por el gran público, como es el caso de Shrek o Madagascar.

Kung Fu Panda obtuvo dos secuelas en cines, una en 2011 y otra en 2016, que ampliaron la historia del luchador pasado de peso, mientras ejercía su papel de Dragon Warrior. Pero esto no quedó aquí, ya que la historia de fondo se expandió con varios cortometrajes y tres programas derivados; Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness en Nickelodeon, Kung Fu Panda: The Paws of Destiny en Amazon Prime Video y The Dragon Knight en Netflix.

Como es normal, Dreamworks ha seguido trabajando en proyectos diferentes durante este tiempo. Lo último fue Los tipos malos y se estrenó a principios de año, pero no obtuvo el reconocimiento de los anteriores títulos mencionados. Es por eso que quizás la productora quiere regresar a sus franquicias más exitosas, ya que se rumorea que podría volver Shrek, aunque lo que sí que veremos en cines próximamente será la secuela spin-off de El gato con botas, la cual utiliza la misma animación que combina 2D/3D que popularizó Spider-Man: Un nuevo universo.