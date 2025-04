Kiko Matamoros ante su salto a TVE: «Hay una intencionalidad política detrás de ‘La familia de la tele’»

Durante la presentación de La familia de la tele, el nuevo programa de TVE con el equipo de Sálvame (Telecinco), uno de los colaboradores estrella, Kiko Matamoros, habló con los medios convocados entre los que se encontraba OKDIARIO. El tertuliano nos contó sus impresiones sobre su salto a la televisión pública y las repercusiones que podría tener: «Hay una carga política y una intencionalidad política detrás de esto, claro que la hay. Y la habría si fuera al revés. Yo no cojo ninguna bandera. Hablan de la colonización de las instituciones y todos las han colonizado. A veces el discurso político y la honestidad se llevan mal». Además, Matamoros nos habló del futuro de la empresa que le despidió, Mediaset: «Están remontando, pero el modelo que habían abrazado ha fracasado rotundamente. Todas las nuevas producciones, excepto El diario de Jorge, han fracasado con rotundidad. Algunos se sostienen moviéndose en audiencias en torno al 10%, pero están dopados económicamente».

El martes 8 de abril TVE presentó La familia de la tele en un evento al que acudió OKDIARIO. El nuevo programa para las tardes de La 1 contará con gran parte del equipo de Sálvame (Telecinco). María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand son los presentadores además de contar con Belén Esteban como colaboradora estrella. Habrá una gran cantidad de colaboradores tales como Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García- Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Marta Riesco y Javier de Hoyos. Todos hablaron de esta nueva aventura profesional con la prensa y se enfrentaron a la pregunta del millón: ¿Van a poder hacer lo mismo que hacían en Mediaset ahora que están en la televisión pública?

A los corrillos (formado por varios medios que entrevistas a uno o varios famosos) acudieron Belén Esteban, María Patiño, Víctor Sandoval, Marta Riesco, Aitor Albizua o Inés Hernand. Pero el que menos pelos en la lengua tuvo fue, sin duda, Kiko Matamoros, quien se explayó en todas y cada una de las preguntas que le hicimos los periodistas.

Ante este salto a la cadena pública y si tendrá que adaptarse (en forma y contenido) para la televisión de todos, el colaborador aseguró que: «He estado en debates de todo tipo en la televisión, empecé en un programa de investigación y de denuncia social, y creo que tengo un bagaje formativo y cultural que me permite adaptarme a lo que me pidan. Es decir, que yo no tengo por qué estar pegando gritos en un plató para hacer televisión, y creo que nadie de los que estamos en el equipo. Tampoco creo que sea esa la intención. Evidentemente, todos los medios tienen sus códigos y sus líneas rojas, y ya está. Yo lo que espero es trabajar en consonancia con los requerimientos que nos exijan o que nos pidan. Cada medio tiene su libro de estilo y su forma de trasladar la información, y en este caso desde el entretenimiento es exactamente igual».

Y sobre las posibles críticas que pueda recibir La familia de la tele en TVE, Matamoros recordó que: «Evidentemente cualquiera puede tener una opinión acerca de lo que quiera, pero es innegable que RTVE tiene una triple función: informar, formar y entretener. Y en el capítulo del entretenimiento, tengo en mi trayectoria profesional algo que me enorgullece tremendamente, es el trabajo del que más orgulloso me siento: y es que durante el confinamiento trabajé en directo de lunes a domingo, y el agradecimiento que recibí y sigo recibiendo por parte de la gente es enorme».

«Esa función social quiero que la haga ahora RTVE, y estoy dispuesto y encantado de participar en eso. Estoy absolutamente convencido de que el tipo de entretenimiento que hacemos nosotros cumple una función social, y el que lo dude lo tiene muy fácil: se puede ir a una residencia o a un hospital, y ver qué tiene sintonizado por la tarde la gente que está más jodida. Hay un público que verdaderamente demanda que haya algo que le abstraiga de sus problemas personales, laborales, familiares, de salud y de todo tipo. Desde esa óptica, a mí lo que me daría vergüenza es denostar este tipo de entretenimiento» continuó diciendo Matamoros.

«A veces el discurso político y la honestidad se llevan mal»

Recordemos que La familia de la tele está producida por La Osa- antes La fábrica de la tele-, empresa en la que trabajó Sergio Calderón, actual presidente de TVE, al que puso en su puesto, José Pablo López, presidente de RTVE y hombre de confianza de Pedro Sánchez. Es decir, los intereses políticos de este programa son más que evidentes.

Esto es algo que Matamoros no oculta y aseguró que: «Hay una carga política y una intencionalidad política detrás de esto, claro que la hay. Y la habría si fuera al revés. Yo no cojo ninguna bandera. Hablan de la colonización de las instituciones y todos las han colonizado. A veces el discurso político y la honestidad se llevan mal».

«Telecinco está llamada a ser la cuarta opción»

Después de 14 años, Sálvame se fue por la puerta de atrás. Y aunque Mediaset lleva un par de años en crisis, Matamoros nos aseguró que: Están remontando, pero el modelo que habían abrazado ha fracasado rotundamente. Todas las nuevas producciones, excepto El diario de Jorge, han fracasado con rotundidad. Algunos se sostienen moviéndose en audencias en torno al 10%, pero están dopados económicamente. Telecinco está llamada a ser la cuarta opción por detrás de Antena 3, La 1 y las Temáticas de Pago, y lo digo muy convencido. Este último año ha marcado mínimos mensuales de audiencia desde que se inauguró. Por la gente que quiero y sigue ahí, espero que al menos sepan soportar la caída.