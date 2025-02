El pasado jueves 27 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos en Canal Quickie y en TEN. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo se volvió a tratar el tema de Anabel Pantoja, algo que produjo un enorme malestar en Belén Esteban. Al fin y al cabo, la andaluza es una de sus mejores amigas. Es más, en numerosas ocasiones ha reconocido que considera a la influencer como parte de su familia. Es por eso que La Patrona – que así es como quiere ser conocida – no pudo evitar tener un fortísimo encontronazo con su compañero Kiko Matamoros. En esta ocasión, nada ha tenido que ver el tema de Anabel Pantoja, sino de los mensajes que Claudia Bavel y Joaquín Sánchez se intercambiaron hace un tiempo y que recientemente han salido a la luz. El colaborador de Ni que fuéramos quiso defender al ex jugador del Real Betis Balompié.

Y lo hacía del mismo modo que Belén Esteban llevaba más de un mes y medio sacando la cara por Anabel Pantoja, a pesar de la delicadez del asunto. «Aquí nos duele ‘quién es quién’. Nos conocemos desde hace muchos años, cariño», espetó la de Paracuellos. Kiko Matamoros, por su parte, no pudo evitar reírse ante la situación que se estaba desarrollando en el plató del programa presentado por María Patiño. Sobre todo porque, de un instante a otro, Belén Esteban se enfadó muchísimo. Y no lograba entenderlo puesto que, según él, se ha mostrado profundamente crítico con Iker Casillas cuando lo ha creído oportuno. De esta manera tan concreta, Kiko Matamoros dejaba muy claro a todos los espectadores que, ante todo, era objetivo y consecuente con sus palabras. Unas declaraciones que indignaron aún más a su compañera en Ni que fuéramos. Tanto es así que no dudó en pronunciarse al respecto.

«Ahora que no te interesa. Cuando estaba en el Madrid bien que no decías nada», aseguró la tertuliana afincada en Paracuellos de Jarama. Al ser consciente de que el enfrentamiento estaba yendo a más, María Patiño quiso hablar para tratar de calmar las aguas entre ambos: «Voy a hacer el papel que hacen muchas presentadoras. No me voy a mojar, voy a defender el personaje».

Acto seguido, la conductora de Ni que fuéramos fue mucho más allá: «Estoy hasta las narices de que nos pongan en situaciones porque uno no quiere, porque la otra no quiere, y aquí creo que ninguno de mis compañeros ha descalificado. Se cuentan las cosas, y podemos estar de acuerdo o no. Pero estoy harta», respondió, con contundencia.

Lejos de conseguir su cometido, María Patiño se vio sorprendida al ser consciente de que Belén Esteban seguía adelante con sus reproches: «Lo dije. A ti te importa el nombre de la persona, eres un interesado de quién es más alto y quién es más bajo, y todos somos iguales». El colaborador negó en rotundo esta acusación, recordando que no tiene reparos a la hora de pedir perdón cuando cree que se ha equivocado.

«¿Vamos a hablar nosotros de madres y padres? ¿Somos los más indicados?», cuestionó la de Paracuellos, haciendo referencia al instante en el que Anabel Pantoja se puso en contacto con María Patiño para que Kiko Matamoros rectificase. Tras este tenso desencuentro, la presentadora dio paso a publicidad pero, lejos de que todo llegase a su fin, un micro abierto traicionó a los dos colaboradores.

«Has sido un pelota toda la vida de los futbolistas. Eres muy pesado, luego me dices que me quieres», se pudo escuchar a Belén, y añadió: «Si fuera mi Anabel…» Al ser conscientes de que se estaba colando el sonido, varios trabajadores de Ni que fuéramos advirtieron a los colaboradores de que los espectadores de YouTube y Twitch estaban escuchando todo. ¡Un rifirrafe que no dejó indiferente a nadie!