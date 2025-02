El 2025 no ha comenzado de la mejor manera para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Tras vivir días muy complicados en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde vivían en vela ante la recuperación de su pequeña Alma, ahora, los padres primerizos se enfrentan a una investigación por presunto maltrato infantil. Ante ello, la prensa se encuentra al acecho de la pareja, pues lo que ha sucedido no ha dejado indiferente a nadie. Un juicio mediático constante que los tiene al límite. De hecho, Kiko Matamoros no ha dudado en pronunciarse.

Recientemente, el programa Ni que fuéramos Shhh ha emitido unas imágenes en las se puede ver que la pareja entraba en un coche con su hija. Ante ello, Anabel Pantoja se ha incorporado al vehículo por la parte de atrás y con la pequeña en brazos. Un movimiento con el que ha dado la sensación de que la bebé no había sido atada a la silla de seguridad. Ante ello, y tras todo lo sucedido durante las últimas semanas, Kiko Matamoros no ha dudado en mostrarse muy molesto con la pareja. «De verdad que no sé cómo les funciona la cabeza a estos seres. Lo digo con respeto, pero podría decir otra cosa peor», comenzó diciendo el colaborador televisivo.

«Están imputados. Se supone que hay un supuesto caso de imprudencia respecto de la bebé y resulta que Anabel se mete en el coche y lleva a la niña en brazos. Está prohibido. No se puede. Está absolutamente prohibido», agregó. Y es que, el colaborador no daba crédito a lo que acababa de ver en las imágenes.

Matamoros no tenía absoluta certeza de lo que ocurrió realmente, pero se basó en las imágenes mostradas. «No entiendo absolutamente nada, son analfabetos. No tienen ni idea de cómo hay que cuidar a una criatura. Les da todo lo mismo. A mí me parece una locura esto», agregó contundentemente.

Debido a sus acusaciones, Anabel Patoja se puso en contacto con la que una vez fue su compañera de trabajo: María Patiño. Así pues, y tras haber escuchado las fuertes acusaciones de Kiko Matamoros, le aclaró a la periodista que ella sí llevaba a su pequeña en una sillita de seguridad. Pues, no piensa ponerla en peligro de ninguna manera.

Kiko Matamoros se disculpa con Anabel Pantoja por juzgarla como madre

Anabel Pantoja le ha explicado a la comunicadora que ha entrado al coche con la niña para montarla desde dentro y así no exponerla a la prensa. Unas palabras que provocaron que Kiko Matamoros se viese obligado a rectificar y a pedir disculpas públicamente.

«Pido perdón a los dos. Evidentemente, lo único que he hecho ha sido alarmarme. La verdad es tuya y te pido perdón. Estoy absolutamente arrepentido de haber hecho un juicio precipitado. Lo siento mucho», sentenció el tema arrepentido.