El pasado miércoles 12 de marzo, los espectadores de Canal Quickie y de TEN pudieron disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, los colaboradores dieron a conocer una serie de informaciones que tenían estrecha relación con la actualidad. A su vez, también comentaron varios asuntos que ocurrieron en las últimas horas. Un claro ejemplo lo encontramos en la activación del protocolo de abandono por parte de Terelu Campos, así como la discusión con Makoke en Supervivientes 2025. En un momento dado de la tarde, María Patiño quiso captar la atención de sus compañeros, especialmente la de Kiko Matamoros. Y todo para hacer saber a todos algo que estaba ocurriendo, en esos mismos momentos, en Mediaset: «Ha pasado algo inaudito, compañeros, público, España. Yo sabía que iba a pasar esto. Porque, tú puedes tapar, y tapar, y tapar, pero hay un momento en el que no puedes seguir tapando».

Fue entonces cuando la presentadora de Ni que fuéramos shhh animó a su compañero a visitar la zona de control para que viese a lo que se refería. A los pocos segundos, Kiko Matamoros volvió a su puesto para comentar lo que acababa de ver: «Vengo con mucha pena… porque alguien ha escrito un faldón que le va a costar el puesto de trabajo. De verdad, ¿no os da vergüenza hacer el ridículo?», preguntó el marido de Marta López Álamo. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Es patético poner ese faldón. Bien que nos matéis civilmente, no existimos, pero una vez que has metido la pata…», comentó. Debemos tener en cuenta que, desde hace más de un año, la gran mayoría del equipo que formaba parte de Sálvame ha sido vetado por la cadena de Fuencarral. Es decir, no se puede mencionar a ninguno de ellos, bajo ningún concepto.

De hecho, hasta hace relativamente poco, ni tan siquiera se mostraban imágenes del programa que tantas alegrías dio a Telecinco en cuanto a audiencias se refiere. Pero todo eso cambió en la tarde del miércoles 12 de marzo cuando, de un momento a otro, pudimos leer un inesperado faldón cuando se trató el origen de la discusión entre Terelu Campos y Makoke en Supervivientes 2025.

«Alejandra Rubio salió en defensa de Matamoros tras un vídeo donde ponía verde a su hija Anita, y Makoke no se lo perdona», podíamos leer en el rótulo. El tertuliano de Ni que fuéramos shhh no dudó en seguir pronunciándose sobre este gesto en TardeAR: «Va a tener consecuencias negativas para quien lo haya puesto, porque ya hay un antecedente. No seas tan ridículo de cambiarlo por ‘el ex de Makoke’, cuando ella ha tenido cinco ex desde que se separó de mí».

Sin perder el sentido del humor, los tertulianos del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN se vieron sorprendidos por un nuevo gesto por parte del equipo del espacio presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Y es que, en cuestión de segundos, en el famoso rótulo se cambió el «Matamoros» por el «ex de Makoke», tal y como vaticinó el tertuliano.