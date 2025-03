El pasado martes 11 de marzo, los espectadores de Supervivientes 2025 se vieron sorprendidos por una gala un tanto inusual. A pesar de que se trataba del primer Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera, nada salió como el equipo había previsto. Uno de los grandes alicientes de la noche era, indudablemente, el salto del helicóptero de Anita Williams y Manuel González. Pero no pudo ser, puesto que los Cayos Cochinos se estaba viendo azotado por un terrible temporal. Tanto es así que, por primera vez en muchos años, el equipo de Supervivientes 2025 no pudo desplazarse hasta la playa en la que se realizan las pruebas de recompensa. Es más, los propios concursantes tuvieron que ser evacuados en directo. Estábamos ante una situación tan extrema que varios de los participantes de esta edición sintieron que habían llegado al límite. Un claro ejemplo lo encontramos en Terelu Campos, que no dudó un solo segundo en activar el protocolo de abandono.

La hija de María Teresa Campos no tuvo reparos a la hora de anunciar al equipo de Supervivientes 2025 su intención de poner punto y final a la aventura: «Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo, estoy chorreando». Y añadió: «Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, no bromeo. ¡Estoy empapada!», comentó. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de De Viernes fue mucho más allá: «Yo me las piro ahora mismo, vamos. Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos», reconoció. Así pues, la madre de Alejandra Rubio activó el protocolo de abandono, por lo que daría a conocer su decisión final durante la emisión de Tierra de Nadie, presentado por Carlos Sobera.

Durante el directo, y con el temporal sobre los Cayos Cochinos de Honduras, Laura Madrueño ha dado a conocer la decisión que ha tomado la hija de María Teresa Campos respecto a su continuidad en el reality. «Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que…», comenzó diciendo la presentadora. Tras unos segundos que fueron eternos, dio a conocer la información: «¡Sigue en la aventura! Como una jabata, va a continuar con nosotros».

Así pues, a pesar de esa activación del protocolo de abandono, Terelu ha optado por continuar viviendo esta aventura que tantísimas ganas tenía de disfrutar. A pesar de haber vivido en primera persona hasta qué punto puede llegar a ser extrema, ha sido consciente de que es una experiencia que solo va a vivir una vez. ¡Tiene que aprovecharlo al máximo!

Carmen Borrego, que se encontraba en plató, quiso arrojar algo de luz respecto a los motivos por los que su hermana se vio tan superada por la situación: «Imagino que por lo que está ocurriendo», comenzó diciendo, refiriéndose al temporal. Y añadió: «La claustrofobia es algo que no se puede controlar. Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca… Te da un ataque de pánico». Por suerte, ¡todo ha quedado en un amago de abandono!