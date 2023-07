Kevin Spacey habla por primera vez después de no ser culpable en su juicio por agresión sexual

Hoy, 25 de julio, el actor Kevin Spacey ha sido absuelto definitivamente de los nueve cargos de agresión sexual y agresión indecente, después de dos días de deliberaciones legales. El actor de American Beauty ya fue absuelto en su caso particular contra Anthony Rapp, después del apogeo del movimiento #MeToo en 2017.Ahora, por primera vez se ha pronunciado sobre este momento tan crucial sobre su inocencia.

Coincidiendo además con el día de su cumpleaños, esta es una fecha relevante en la carrera profesional del artista, a pesar de que Hollywood ya le juzgó antes de los tribunales. Spacey fue despedido en la serie House of Cards de Netflix y de la película de Ridley Scott, Todo el dinero del mundo. No obstante, el intérprete ha seguido interpretando al personaje de la serie Frank Underwood en vídeos un tanto crípticos en los que criticaba metido en su papel, que lo hubiesen apartado de la primera línea de la industria. Precisamente, varias personas que trabajaban en el thriller político del servicio de streaming se encontraban entre las acusaciones que surgieron a raíz de la denuncia de Rapp.

Las declaraciones de Kevin Spacey fueron recogidas por la BBC World News, en las que dijo lo siguiente: “Me imagino que muchos de ustedes pueden entender que tengo mucho que procesar después de lo que acaba de suceder hoy. Me gustaría decir que estoy enormemente agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo de examinar toda las pruebas y todos los hechos cuidadosamente antes de llegar a su decisión, y me siento honrado por el resultado de hoy”.

Además, el acusado también quiso agradecer al personal del juzgado, a la seguridad y a todos lo que ha cuidado todos los días, aparte de mencionar a su equipo legal por estar aquí todos los días. Spacey concluyo con un escueto “eso es todo lo que tengo que decir por el momento”.

El actor estrenó su última película en 2022, The Man Who Drew God. El ostracismo no ha sido total para él, ya que al menos ha podido continuar trabajando en títulos menos reconocibles y con poca presencia. En los próximos meses tiene pendiente el estreno de tres películas: Gore, Control, Peter Five Eight, Spacey cumple hoy 64 años, teniendo dos Oscar en su haber, uno por American Beauty y otro por Sospechosos habituales.