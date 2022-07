Judi Dench no ha visto muchas películas suyas porque según ella, «se irritaría»

Judi Dench recibió la pasada edición de los Oscar su octava nominación a los Oscar por Belfast. Una buena prueba de que a la británica todavía está en forma para interpretar grandes papeles. A sus 87 años, Dench ha recibido todo tipo de elogios y el premio de la Academia en 1999 por Shakespeare in Love, sin pensar en ningún momento en la jubilación.

“Estoy disminuyendo la velocidad sólo porque no puedo ver para leer los guiones” le decía Dench al Sunday Times. En la entrevista, la oscarizada actriz repasó su carrera de más de 50 años desde que al principio de los 60 le dijeron en un casting que jamás haría una película porque tenía “la cara equivocada”. A Dench eso no la desmotivó, pero le llevó a reconducir su carrera una vez más hacia el teatro. La M de James Bond por más de una década terminó amando el cine, por mucho que le gustase trabajar noche tras noche en el mismo personaje con una función. “Lo que pasa con el cine es que no tienes otra oportunidad. Hay muchas películas mías que nunca he visto y no quiero porque me irritaría”, decía la actriz en la entrevista.

Después de su actuación en la cinta de Kenneth Branagh, Judi Dench está preparada para protagonizar Allelujah, la adaptación de Richard Eyre se la adaptación de la obra de teatro. Se estrenará a finales de este 2022, justo para la temporada de grandes premios. Independientemente de su éxito, Dench ya piensa en futuros largometrajes con el miedo a la complacencia: “Puedes hacer algo que sea un éxito y luego, para el siguiente podrías volverte loco. Nunca puedes darlo por sentado y es correcto que no debamos hacerlo”. Además de su estatuilla, la veterana actriz ha estado tres veces nominada a los premios Emmy y ha ganado 11 BAFTA de Cine y televisión, dos Globos de Oro y un Tony. Fuera de la categoría interpretativa, recibió el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1970 y nombrada Dama en 1988. Este año cumplirá 88 años, siendo una de las actrices más galardonadas de Reino Unido.

No es la primera de la profesión que no se gusta en muchos de sus papeles. Por ejemplo, Gwyneth Paltrow ya mencionó que en el cine, sólo le gusta verse en una escena de Los tenenbaums.