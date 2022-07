Naomie Harris se alegra de no haber sido chica Bond: «Nunca negocio con mi sexualidad»

Desde el estreno de Skyfall en cines, la que es para muchos la mejor película de James Bond hasta la fecha, el personaje de Moneypenny reapareció interpretada por la actriz Naomi Harris. A diferencia de la anterior etapa protagonizada por Pierce Brosnan, en la tercera película de Daniel Craig como Bond se explicaba el origen dl personaje, comenzando como una espía de campo y pasando a un trabajo de oficina, debido a los acontecimientos que sucedieron en la cinta. Ahora, la búsqueda del nuevo actor que encarnará al personaje creado por Ian Fleming ocupa todas las portadas, algo sobre lo que han opinado todos los implicados, incluida Harris, la cual además ha hablado con The Independent sobre el por qué nunca ha querido ser una chica Bond.

La actriz londinense le contaba al medio que cuando adicionó por primera vez para Skyfall, pensó que la estaban considerando como una posible chica Bond. Pero estaba algo confundida, ya que sentía que ese papel tan específico no coincidía con su sensibilidad como actriz. Más tarde descubriría que en realidad estaba presentándose al casting para el papel de Moneypenny, lo que al final fue una muy buena noticia para ella.

“Simplemente siento que no tengo el tipo de activos que normalmente se asocian con una chica Bond, y nunca he comerciado con mi sexualidad”, aseguraba Harris al medio. La nominada al Oscar por Moonlight, describía lo poco cómoda que se hubiese sentido en ese rol, tan tradicionalmente enfocado como una simple compañía para el protagonista: “Es una herramienta poderosa ¿verdad? Como mujer puedes tenerlo todo en tu arsenal de armas para salir adelante en la vida pero no es uno que realmente haya usado. Así que pensé ¿cómo va a funcionar esto? Porque ser una chica Bond, tradicionalmente tenía que ver con ese encanto y esa sexualidad, y no entendía cómo eso encajaba conmigo”.

Hace algunas semanas, Harris reconoció que le gustaría volver a la franquicia y que Chiwetel Ejiofor sería el candidato ideal para ser el nuevo Bond. La actriz acaba de trabajar con el actor del UCM en la serie de ciencia ficción El hombre que cayó a la tierra de Showtime. Aunque con nombres como Idris Elba, Henry Cavill y Jacob Elordi, entre las principales apuestas está muy difícil que Ejiofor termine enfundándose el codiciado esmoquin.