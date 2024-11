Josh Brolin asegura que dejará de actuar si Denis Villeneuve no es nominado al Oscar por ‘Dune 2’

Han pasado casi nueve meses desde el estreno de Dune: Parte dos a los cines de todo el mundo y por tanto, muchos cinéfilos pueden pecar de olvidarse de ella en el circuito final de grandes premios. Pero a día de hoy, resulta casi improbable imaginar una gala donde la secuela dirigida por Denis Villeneuve no se lleve la mayoría de premios técnicos en los Oscar 2025. De hecho, su antecesora logró seis estatuillas, convirtiéndose en el largometraje con más cantidad de reconocimientos en la edición celebrada en 2022. La continuación se proyectó en el la cartelera mundial el pasado 15 de marzo, obteniendo el aplauso unánime de la crítica especializada y de paso, recaudando 714 millones de dólares en la taquilla. Por todas estas bondades, Josh Brolin ha explicado en una última entrevista que si no reconocen la labor del canadiense como director, dejará la interpretación.

Sea en broma o totalmente en serio, la primera Dune entró en la lista de las historias seleccionadas para competir por el Oscar a la Mejor película. En cambio, no tuvo en cuenta al realizador para la consideración a Mejor director en una categoría donde si aparecieron Kenneth Branagh por Belfast, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Ryûsuke Hamaguchi por Drive My Car, Steven Spielberg con West Side Story y Jane Campion por El poder del perro, quien finalmente terminaría alzándose con el galardón. Sólo los BAFTA y los Globos de Oro consideraron al de Gentilly para la distinción centrada en la labor de los cineastas. De hecho, no es que los Académicos hayan tenido muy presente el desempeño de Villeneuve a lo largo de su carrera, por lo que el orgullo de Josh Brolin, le ha llevado a señalar en su última entrevista una apuesta que no tenemos muy claro si cumplirá: Si Villeneuve no opta a la categoría a Mejor director en los Oscar 2025, abandonará la profesión a la que lleva dedicándose más de 40 años.

Josh Brolin apuesta por Villeneuve

Todavía queda mucho para descubrir cuál será la deriva final de las nominaciones a los Oscar 2025, pero Josh Brolin cree que no una ausencia en la candidatura a la Mejor dirección del director de Dune 2 sería totalmente increíble. Algo que por otra parte, ya opinó cuando con la primera parte de la adaptación de Frank Herbert no se consideró la maestría del que es a todas luces, es uno de los máximos representantes de la ciencia ficción en el cine actual.

En un vídeo de X (por aquel entonces todavía se llamaba Twitter), el estadounidense describió la ausencia de Villeneuve como «Increíble, casi paralizante, desconcertante»: «Es una de esas cosas que te hacen pensar ‘¿Qué?’. No sé cómo consigues 10 nominaciones y luego el tipo que ha hecho lo imposible con ese libro no es nominado. Te hace darte cuenta de que todo es increíble y luego todo es una tontería. Así que felicidades por los increíbles logros por los que se ha reconocido a estas personas increíblemente talentosas, porque todo es muy, muy tonto».

Por ello y recordando esas palabras, Brolin fue un paso más allá y le explicó a Variety que si por Dune 2 no remediaban el no haberle nominado en la primera, abandonaría para siempre el set de rodaje: «Si no lo nominan este año, dejaré de actuar. Fue una película mejor que la primera. Cuando la vi, sentí como si me hubieran abierto el cerebro. Es magistral y Denis es uno de nuestros grandes cineastas. si los premios de la Academia tienen algún significado, lo reconocerán».

Fecha de los nominados a los Oscar 2025

Tendremos que esperar al 17 de enero de 2025 para conocer la lista definitiva con los nominados a los premios más famosos de la industria del celuloide. Por el momento, a Villeneuve únicamente le han nominado al Oscar a la Mejor dirección gracias a La llegada. Una distinción que se antoja como suficiente si tenemos en cuenta que se trata del hombre que ha dirigido propuestas como Incendies, Prisioneros, Blade Runner 2049 o Enemy. En 2026, regresará una última vez a Arrakis para cerrar la trilogía de Paul Atreides con Dune: Mesías.

A Brolin podremos verlo el próximo año en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery y en el remake de Perseguido. Entre los grandes favoritos a llevarse el Oscar a la mejor dirección se encuentran nombres como Sean Baker por Anora, Edward Berger con Cónclave y Brady Corbet por The Brutalist.