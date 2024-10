La razón por la que la increíble banda sonora de ‘Dune 2’ no puede ser nominada en los Oscar 2025

Al estrenarse en marzo del presente año, la comunidad cinéfila ha olvidado en parte la repercusión crítica y taquillera que Dune 2 obtuvo en los cines de medio mundo. La secuela de Denis Villeneuve cerraba la obra capitular que adapta la primera novela de Frank Herbert con un respaldo total de la prensa especializada y creando de paso, un hito cinematográfico de esos que hay que ver sí o sí en una sala de cine. Del mismo modo, en su momento ya se habló de cómo el inicio del primer trimestre del 2024 tenía una clara candidata en las categorías técnicas de la alfombra roja. Todo, gracias a unos efectos especiales inmejorables y también, a una banda sonora de un Hans Zimmer que supuestamente iba a recibir la nominación número 13 en la próxima edición de los Oscar. Desgraciadamente para el compositor alemán, ahora sabemos que hay una regla que impedirá dicha presencia en la categoría musical.

Puede que CODA fuese en 2022 la gran ganadora de los Oscar, pero en realidad, la que acumuló más estatuillas doradas en sus vitrinas fue Dune. Una hegemonía técnica con la que la producción de Warner Bros logró seis premios de la Academia; Mejor montaje, fotografía, diseño de producción, sonido, efectos visuales y por supuesto, Mejor banda sonora para Zimmer. La continuación así estaba garantizada y con ello, se espera que al menos Dune 2 iguale las 10 nominaciones a los Oscar que logró su antecesora. No obstante y como hemos adelantado, el músico no podrá repetir galardón el próximo año, pues ni siquiera puede estar nominado al no cumplir con uno de los requisitos esenciales que marcan las normas que se marcan desde el certamen más relevante del mundo del celuloide. Eso sí, al menos Zimmer podrá competir en otros certámenes como los Globos de oro o los Critics Choice.

El motivo del rechazo a la BSO de ‘Dune 2’

Aparte de su repercusión dentro de los principales medios internacionales, Dune 2 fue un gran producto para el inicio de la cartelera de 2024. 714 millones de dólares en el box office que le valieron para ser la propuesta fílmica más taquillera del año hasta la llegada del fenómeno imparable de Del revés 2 el pasado verano. Algo que dice bastante del mal desempeño que ha tenido la recaudación en el mercado de la exhibición, por mucho que la franquicia de Pixar o Deadpool y Lobezno hayan maquillado los resultados del último trimestre anual.

Pero por suerte para sus principales competidoras en el departamento musical, la épica banda sonora al más puro estilo de Vangelis no puede ser elegible para ser presentada a los Oscar 2026, debido a que principalmente la BSO de Dune 2 supera el límite de la Academia en cuanto a música preexistente, por lo que no puede ser seleccionada para la categoría en cuestión.

La norma, tal y como recoge Variety, establece lo siguiente: «En casos como secuelas y franquicias de cualquier medio, la banda sonora no debe utilizar más del 20% de temas preexistentes y música tomada de bandas sonoras anteriores de la franquicia». En este caso, Zimmer incorpora muchos elementos sustanciales de su trabajo en la Dune de 2021, incumpliendo los criterios y dejando de esta forma a una increíble banda sonora sin la posibilidad de coronarse en la gala que se celebrará el próximo 2 de marzo de 2025.

Hans Zimmer no cree en los premios

Esta controversia podía afectar a otros, pero no al legendario músico. Pues Zimmer ya le explicó a dicho medio que él no crea pensando en los premios, sino en servir a «la narrativa» y a «conectar con el público». Independientemente de la norma de los Oscar, el compositor sí que podrá optar a otros grandes escenarios con sobrado reconocimiento, como los BAFTA o incluso, los Grammy. Aunque esto no quiere decir que no vayamos a tener a Zimmer por otros medios en la gala, pues es el compositor de Blitz, una de esas cintas que rondan las quinielas de la temporada de premios.

Con dos Premios Oscar a sus espaldas y habiendo creado composiciones inmortales en el corazón de los cinéfilos como la BSO de Gladiator, Origen, El rey león o Interstellar…a este virtuoso de la música no le hacen falta más trofeos en su vitrina, pues la historia del séptimo arte ya tiene de sobra, guardado su nombre en mayusculas junto a otros referentes como John Williams y Ennio Morricone.

En 2025 podremos escuchar su trabajo en F1 y falta saber si en 2026 regresará al desierto de Arrakis para volver a superarse con Dune: Mesías.