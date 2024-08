Jane Campion cree que el éxito de ‘Barbie’ es clave para las directoras de cine en Hollywood

Jane Campion es una de las grandes pioneras en el séptimo arte y una de las primeras mujeres que consiguieron ganarse un tardío reconocimiento por parte de la Academia. Así, cuando fue nominada al Oscar a la Mejor dirección por El Piano, se convirtió en el segundo rostro femenino en ocupar la consideración para el galardón tras la primera nominación histórica en 1977 de Lina Wertmüller. Desde entonces, las grandes major han ido poco a poco apostando por directoras para algunos de sus proyectos más grandes, aunque según la cineasta neozelandesa, lo que de verdad ha abierto la puerta a la brecha económica del género es el éxito comercial de Barbie.

Las palabras de Campion llegan precisamente, en el discurso de gratitud hacia el Festival de Cine de Locarno. El certamen premia con la Pardo d’Onore Manor («Leopardo de honor») a los logros cinematográficos más destacados y por supuesto, este año le ha tocado a la dos veces ganadora de la estatuilla, recibir los honores de la tradicional ceremonia anual europea. Aprovechando el homenaje, Locarno proyectó dos películas seleccionadas por la cineasta; Un ángel en mi mesa (1990) y El piano (1993). Esta última, restaurada en 4K. El galardón honorífico fue recogido por la propia realizadora el pasado día 16 de agosto, mostrándose honrada por el logro, a pesar de que en su trayectoria, antes de sus óscares, ya había sido premiada en Cannes como la primera mujer que lograba alzarse con la prestigiosa Palma de oro. Del mismo modo, fue la primera también en conseguir llevarse el León de Plata a Mejor directora en el Festival de Cine de Venecia y en estar dos veces nominada como directora en la alfombra roja, gracias a las anteriormente mencionadas El piano y El poder del perro, con la que finalmente se llevaría el premio en 2022.

Pero según ha declarado recientemente y sin tener en cuenta su propia trayectoria, Campion cree que el verdadero cambio se ha producido con Barbie, el taquillazo dirigido por la directora y guionista Greta Gerwig. La adaptación de la muñeca de Mattel se convirtió en 2023 en la primera película dirigida por una mujer que conseguía recaudar más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Algo a lo que ha querido aludir la creativa mente tras la brillante serie Top of the Lake, en su entrevista posterior a los honores del festival suizo.

El reconocimiento a las directoras

Uno de los aspectos más criticados de la pasada edición de los premios de la Academia fue el desplante en las nominaciones hacia Barbie. Sobre todo, en el terreno femenino de no tener en cuenta para los premios ni la actuación de Margot Robbie, ni la dirección de Greta Gerwig. No obstante, el logro del empoderamiento de la muñeca más famosa de la historia no estuvo tanto en el apartado de las vitrinas y sí, en el campo de la inversión y apuesta económica de las grandes corporaciones por la visión creativa de una mujer.

«Es fantástico. Por una vez, tenemos una película que no trata sobre personajes de Marvel, sino una versión humorística y muy creativa de la historia de Barbie y Mattel. Y Greta Gerwig es la primera mujer que ha hecho un paquete histórico a partir de ella. Significa que las mujeres pueden ser confiables con respecto al dinero, por fin», le contaba Jane Campion a Deadline.

Antes de eso, la autora habló de su propia lucha por ser una de las pocas directoras reconocidas en el mundo del cine. Mencionó una foto tomada en 2017 de los ganadores de la Palma de Oro y de ella siendo la única mujer rodeada de un grupo de hombres, a pesar de que habían pasado 24 años desde que ganó la suya por El piano: «Visualmente, fue un shock. Creo que si no hubiera habido mujeres allí, ni siquiera te habrías dado cuenta (…) Pero todo es cuestión de poder y dinero. En ese momento, fue duro. Había una sensación de que las mujeres y lo que a ellas les interesaba no era interesante. Pero ha cambiado mucho».

Jane Campion: primera de muchas

Desde el reconocimiento del festival francés y de las estatuillas de Jane Campion ha tenido que pasar bastante tiempo para que premiar a las mujeres creadoras se convirtiese en algo prácticamente normativo. En las últimas ediciones de Cannes, nombres como Julie Ducournau y Justine Triet salieron vencedoras del certamen. Mientras que por ejemplo en los Oscar, Chloé Zhao logró llevarse el premio a la mejor directora y mejor película por Nomadland en 2021. Por el momento, no hay fecha para el siguiente proyecto de Campion, mientras que Gerwig está sumergida desarrollando su versión de Las crónicas de Narnia para Netflix.