Joaquín Prat consigue récord mientras ataca a la ministra de Vivienda: «Incompetente»

Buenas audiencias

Joaquín Prat y su equipo de El tiempo justo siguen remando para lograr seducir a la audiencia de las tardes de Telecinco, después de que la semana pasada fuese una de las mejores desde su estreno. Con un 10,2 % y 790.000 , el programa consiguió el martes 21 de octubre la mejor cuota desde su estreno (un 10,1 %).

Joaquín Prat contra el Ministerio de Vivienda

Ese mismo martes, Joaquín Prat no se mordió lengua al analizar en El tiempo justo el polémico anuncio del Ministerio de Vivienda, en el que aparecen tres ancianos compartiendo piso por culpa de los precios de los alquileres.

Con su habitual tono directo, el presentador repasó las cifras y lanzó una crítica contundente: «Lo que esperamos de nuestros políticos, especialmente de los que gobiernan, es que sean buenos gestores», comenzó diciendo.

Prat recordó que, en la campaña electoral de 2023, el presidente del Gobierno prometió la construcción de 184.000 viviendas de alquiler asequible, pero, según los datos que manejó en directo, «solo 43.000 son hoy una realidad, y la mayoría ya estaban comprometidas antes de aquel anuncio».

El presentador también calificó de «bluff total y absoluto» la Ley de Vivienda, asegurando que «ni ha frenado a los fondos buitre ni ha conseguido aplicar el límite al alquiler en las zonas tensionadas».

«Ha sido un bluff, entre otras cosas, porque ese límite no se aplica en muchas comunidades autónomas, también gobernadas por el principal partido de la oposición, que ni siquiera han hecho un registro de zonas tensionadas», explicó con firmeza.

En su repaso, Prat también puso el foco en la falta de avances del plan de vivienda del PERTE, que prevé 15.000 nuevas construcciones al año, pero «sigue en fase inicial, casi tres años después de la promesa».

«Hay avales del ICO por 4.000 millones para facilitar la compra de vivienda, pero solo se ha movilizado un 8%», denunció. Finalmente, el presentador lanzó su frase más tajante de la tarde: «La ministra (Isabel Rodríguez) no debería dimitir por un anuncio que es una brutalidad. Debería dimitir porque es una auténtica incompetente».