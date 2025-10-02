Joaquín Prat estalla contra un independentista catalán que se ha hecho viral: «Tiene una pedrada»

El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Tiempo Justo presentado por Joaquín Prat. Entre los numerosos temas que decidieron tratar a lo largo de la tarde, hubo uno que generó una enorme indignación al conductor de este programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Se trata de un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, en el que se puede ver cómo un independentista catalán no duda un solo segundo en increpar a una señora en el metro de Barcelona por no cederle el asiento. Entre otras cuestiones, decide llamar a la mujer «put* española asquerosa» y, en repetidas ocasiones, la manda a España, haciendo hincapié en que, según su criterio, Cataluña no pertenece al mencionado país. Pero no todo queda ahí, puesto que este hombre no dudó en quejarse de que Carles Puigdemont tenga que estar fuera de España.

Es más, hasta decidió amenazar a la señora: «No vivirás a gusto aquí mientras que Puigdemont tenga que estar en Bélgica». La anciana tiró de educación para tratar de hacer caso omiso a las palabras que estaba escuchando: «Estás loco, no te contesto». Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «No vale la pena hablar contigo». Como decimos, este vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, generando todo tipo de comentarios. La gran mayoría de ellos, condenaban la actitud del hombre con una anciana, sin importarle en absoluto molestar al resto de personas que estaban utilizando ese vagón de metro en esos momentos. Joaquín Prat, como era de esperar, no tuvo reparos a la hora de dar a conocer su opinión tras la emisión del vídeo en cuestión en el programa: «En mi pueblo, se suele decir que este es de una buena hostia», comenzó diciendo.

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de El Tiempo Justo quiso ir mucho más allá: «Es lo que pienso cuando veo cómo le falta el respeto a una señora mayor que no le ha querido ceder el asiento», explicó. Pero no todo queda ahí: «Este tiene una pedrada. Debe de tener una pedrada porque no se entiende este nivel de violencia verbal contra una persona mayor que va con el carrito de la compra».

De esta manera, y tras la emisión de este vídeo viral, Joaquín Prat quiso hacer hincapié en lo que considera algo muy grave: «Hay una gran falta de solidaridad con los mayores». Entre otras cuestiones, porque apreció que, en ningún momento, nadie de los que se encontraba en el vagón fue capaz de dar un toque de atención «a este mamarracho» por cómo se estaba comportando.

Por si fuera poco, en El Tiempo Justo quisieron dar a conocer que esta señora mayor no ha sido la única persona que ha sido víctima de una situación similar. Un claro ejemplo lo encontramos en una granadina, Esther, que desveló haber vivido una experiencia así: llevaba una pulsera de España y este hombre comenzó a increparla.

«Ojalá las autoridades le paren los pies a este individuo», aseguró Joaquín Prat. Aunque por cuestiones legales el programa ha tenido que tapar el rostro del hombre en cuestión, el presentador de El Tiempo Justo ha animado a los espectadores a que busquen el vídeo en redes sociales para que puedan poner cara a este independentista.