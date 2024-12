Jim Carrey quiere volver a protagonizar este clásico navideño: fue uno de sus papeles más carismáticos

Su filmografía no es, como la de otros intérpretes, un conjunto apabullante de obras maestras. Pero nadie duda del compromiso ferviente Jim Carrey con sus fans. Destacado por sus dotes cómicas y por la plasticidad de un rostro a prueba de liftings, el canadiense ha demostrado un innegable talento, tanto para hacernos reír con comedias ligeras de la repercusión de La máscara, como para atraparnos con su lado dramático y sentimental en producciones de la talla de El show de Truman u ¡Olvídate de mí! El cariño del público llega incluso a valorar aquellas cintas vilipendiadas por la crítica. Tanto es así que ahora el propio actor ha asegurado querer volver a dar vida al protagonista de un clásico navideño que en su momento, estuvo nominado a dos Premios Razzie.

La película en cuestión es El Grinch y para ser justos, aparte de las consideraciones a los anti-Oscars, el filme basado en el libro del Dr. Seuss también obtuvo una nominación al Globo de Oro para Jim Carrey y presencia en tres categorías (Mejor diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería) en la 73ª edición de las estatuillas doradas. Al contrario de dichos méritos académicos, la prensa especializada puso su foco en destrozar la propuesta dirigida por Ron Howard. Sin embargo, ni siquiera ese señalamiento ha podido evitar que en la actualidad sea casi un titulo de culto para los fans de esta época del año. Actualmente, Carrey se encuentra en plena promoción de Sonic 3, donde interpreta al malvado Dr. Robotnik y claro, dada las fechas en la que nos encontramos fue preguntado por recuperar su antiguo papel en el clásico navideño y por un hipotético regreso para una secuela. ¿Podríamos tener una El Grinch 2?

La continuación del clásico navideño

Mientras le entrevistaban con motivo de la tercera parte de la adaptación del videojuego de Sega, a Carrey le preguntaron sobre qué roles le gustaría recuperar para una nueva interpretación. Una cuestión capital en la industria de nuestros días, teniendo en cuenta que otros icónicos compañeros de profesión han recuperado algunos de sus gloriosos papeles. Michael Keaton ha vuelto a ser Bitelchús, Hugh Jackman ha encarnado de nuevo a Lobezno…en el futuro parece que no serán pocos los actores que vuelvan a antiguos personajes y lo cierto es que el cómico tiene claro cuál sería su elección.

«Oh Dios, ya sabes, si pudiéramos descubrir quién es el Grinch», comenzaba explicando un Jim Carrey al que le encantaría volver al icónico antagonista de Santa Claus. El dos veces ganador del Globo de Oro estaría dispuesto con los avances en el CGI a volver a ser el ladrón de este clásico navideño. Pues lo que sí que no echa nada de menos son la cantidad de horas de maquilla y peluquería que supuso dar vida a la criatura:

«Lo que pasa es que, el día del papel, lo hago con un montón de maquillaje y casi no puedo respirar. Fue un proceso extremadamente insoportable. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo. ‘Es para los niños. Es para los niños. Es para los niños. Y ahora con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre de hacer otras cosas. Todo es posible en este mundo», le contaba a ComicBook.

Jim Carrey está planeando su retiro

Si alguien tiene alguna idea para una secuela del clásico navideño, será mejor que se de prisa. Carrey lleva años insinuando un posible retiro. De hecho, lo mencionó en 2022 mientras promocionaba el estreno de Sonic 2:

«Depende, si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que será muy importante que la gente lo vea, podría seguir por ese camino. Pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y me gusta mucho poner pintura en el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que (…) tengo suficiente, He hecho suficiente».

Carrey ya regresó a una secuela tardía en 2014 con Dos tontos todavía más tontos y, vista la moda de toda esta moda por las continuaciones nostálgicas, no sería raro poder verle un cuarto de siglo después, recuperar el papel de Grinch. Para ver al actor en su pleno esplendor histriónico tendremos que esperar hasta el próximo 25 de diciembre, cuando Sonic 3 aterrice en nuestros cines.

El Grinch está actualmente disponible en las plataformas de Netflix, Prime Video, SkyShowtime y Movistar +.