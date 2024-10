La comedia de Netflix que pasó desapercibida y es una obra maestra

Suele pasar, sobre todo cuando se habla de los Premios Oscar, que la ganadora de la ceremonia no sea especialmente el mejor título de la glamurosa gala. Para ello, sólo debemos echar una vista atrás hacia los últimos ganadores de la alfombra roja. La forma del agua (2018), Greenbook (2019) o CODA (2022) son algunos de los ejemplos más recientes de ganadoras injustas en la noche más importante para la Meca del cine. Y del mismo modo, sucede que otras terminan siendo las triunfadoras para las comunidades de cinéfilos de todo el mundo. Por eso hoy, queremos hacer mención a la comedia disponible en Netflix que pasó desapercibida en el 2004: la obra maestra ¡Olvídate de mi!

Dirigida por Michel Gondry, esta cinta producida por Focus Features contó con un presupuesto bastante reducido, a pesar de estar repleta de estrellas internacionales. 20 millones de dólares de partida presupuestaria que se vería triplicado en una recaudación global de 72 millones de dólares. ¡Olvídate de mi! es en realidad el tercer largometraje como cineasta de Gondry, tras su debut en 2001 con Human nature y la fantástica La ciencia del sueño. La película obtuvo dos nominaciones en los Oscar de 2005, una fue la consideración a Mejor actriz principal para Kate Winslet y otra, el triunfo de Charlie Kaufman al llevarse la estatuilla a Mejor guion original. Esa edición la ganadora fue Million Dollar Baby, pero esta comedia del catálogo de Netflix estuvo desapercibida y ni siquiera estuvo dentro de las consideraciones a las categorías más grandes de Mejor película y Mejor director.

El propio Gondry y Pierre Bismuth coescribieron el libreto junto a Kaufman, aunque viendo la carrera del célebre escritor, está claro que la base original de la idea de ¡Olvídate de mí! Hablamos de la mente tras ideas tan locas y metaficcionadas como Cómo ser John Malkovich o Adaptation.

¿De qué trata ‘¡Olvídate de mi!’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Joel recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso, el Dr. Howard Mierzwiak, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, de pronto redescubre su amor hacia ella. Desde lo más profundo de su cerebro intentará parar el proceso».

La crítica fue unánime con el filme, señalando a ¡Olvídate de mí! como una magnifica historia de amor y humor, a través de un planteamiento de ciencia ficción que nos habla de la memoria a través de una narración desestructurada y profundamente original.

Un reparto sensacional

Está claro que la primera de las virtudes en las que todo el mundo piensa tras el visionado de ¡Olvídate de mí! es en la originalidad y frescura del trabajo de Kaufman para demoler los tópicos y los cánones establecidos del relato romántico, apoyándose en un particular sentido del humor que brota de la increíble interpretación de sus dos protagonistas; Jim Carrey y Kate Winslet.

Winslet ya nos tenía acostumbrados al drama y si bien Carrey había ya ofrecido en más de una ocasión un control de su carisma desbordante, aquí vuelve a realizar un ejercicio de contención para mostrar ese lado agridulce con el que ya nos conquistó en Man on the Moon y en El show de Truman. Sin embargo, la Academia no valoró de nuevo su gran trabajo, pero sus fans siempre mencionan dicho título como uno de los favoritos del actor. El resto del elenco más allá de la actriz de Titanic y Carrey, está repleto de caras conocidas. Kirsten Dunst (Civil War), Mark Ruffalo (Pobres criaturas), Elijah Wood (El señor de los anillos: la comunidad del anillo) y Tom Wilkinson (Rock & Rolla).

Una comedia de Netflix desapercibida

El propio algoritmo de Netflix hace que sus cintas más actuales y las novedades se posicionen en el catálogo por delante de otras producciones, aunque estas sean obras tremendamente celebradas por el público y la crítica especializada. En ese saco, podemos incluir evidentemente a ¡Olvídate de mí! como una comedia de Netflix tremendamente desapercibida que no alcanza ni de lejos, los números de por ejemplo otras historias menores, como las decenas de cintas de Adam Sandler que se encuentran en el casi inabarcable abanico de contenidos de la compañía.

Con poco más de hora y media de duración, ¡Olvídate de mí! está disponible en la plataforma de «la gran N roja» y también, de la española Filmin.