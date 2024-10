Tiene un Oscar y es un éxito en España: la película de Netflix que tienes que ver una vez en la vida

Puede que el pasado año cinematográfico se recuerde sobre todo por Oppenheimer, Barbie y Pobres criaturas, pero el 2023 tuvo otras historias que brillaron en un perfil más bajo y profundamente, menos comercial. Secretos de un escándalo, Vidas pasadas y Fallen Leaves fueron algunos de esos ejemplos llamativos. Sin embargo, hubo una cinta que se llevó incluso un Oscar y que ahora es un éxito en España gracias al impulso internacional que siempre otorga Netflix. Hablamos cómo no, del último hito de la animación oriental del Studio Ghibli, dirigido por el maestro del anime Hayao Miyazaki: El chico y la garza.

Estrenada en Japón sin ni siquiera un tráiler promocional, el regreso de Miyazaki no necesitaba de anuncios, dada la expectación generada por el interés del público en ver una nueva obra maestra del hombre responsable de películas como Nausicaä del Valle del Viento, La princesa Mononoke o Mi vecino Totoro. El cineasta no dirigía nada desde el 2013, cuando anunció su retiro tras el estreno de El viento se levanta. Y de hecho, un año después la Academia le brindó la estatuilla honorífica porque entre otras cosas, se pensaba que el tokiota no volvería nunca más a plasmar una de sus aventuras existenciales sobre la gran pantalla. Pero afortunadamente para sus fans, en la alfombra roja del año pasado Miyazaki se volvió a coronar con un Oscar y un éxito en España que superó los números El viaje de Chihiro. El chico y la garza logró 1 millón y medio de euros en nuestro país, mientras que en su tierra natal alcanzó los 61 millones de dólares. Ahora el fenómeno ha crecido todavía más gracias a la accesibilidad de «la gran N roja» y al amor que la marca profesa hacia los contenidos de la casa Ghibli. Pues Netflix es con diferencia, la plataforma donde podemos encontrar más aventuras del reconocido sello.

¿De qué trata ‘El chico y la garza’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Mahito es un joven de 12 años que lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa al protagonista de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada para buscarla, transportándose a otro mundo».

El título de esta portentosa propuesta audiovisual se basa en ‘Kimitachi wa Dō Ikiru ka’ ( ‘Y tú ¿Cómo vives?’), una novela escrita en 1937 por Yoshino Genzaburō. No obstante, el desarrollo de la historia es original y no guarda relación con la novela del autor nipón.

Oscar y éxito en España

Como ya hemos señalado, El chico y la garza consiguió ganar la estatuilla al Mejor largometraje de animación en 2024 y a pesar de su calidad, no lo tenía nada sencillo frente a sus otras cuatro rivales. La opción más floja era justamente el penúltimo trabajo de Pixar, Elemental. Pero por otra parte, ahí estaban Nimona, la española Robot Dreams y la celebrada secuela Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

Eso sí, el filme de Miyazaki partía con la ventaja de haber construido un recorrido por el circuito de premios incomparable. Antes de los Oscar, El chico y la garza se llevó el BAFTA y el Globo de Oro en su categoría.

Para entender la repercusión del trabajo del valorado director, tan sólo hay que atender al casting de estrellas que preparó GKIDS en la distribución dentro de los Estados Unidos. Robert Pattinson, Gemma Chan, Christian Bale, Mark Hamill, Florence Pugh, Dave Bautista y Willem Dafoe se animaron a poner sus voces a los personajes animados artesanalmente por los dibujantes de la productora.

La crítica se rindió ante su grandeza

No fueron pocos los miembros de la crítica especializada que señalaron que la película era una nueva obra maestra del cineasta. De hecho, ante la complejidad y profundidad de algunos de sus elementos, parte de la prensa analizó con parquedad la ejecución de un relato que quizás, sólo podrá ser medido con el paso del tiempo.

A sus 83 años, Miyazaki ha querido dejar muy claro que El chico y la garza no es una despedida y por supuesto, ya tiene en mente cuál será su siguiente proyecto. Algo que confirmó Junichi Nishioka, vicepresidente de Ghibli. «Va a su oficina todos los días y se dedica a eso. Seguirá trabajando como siempre ha hecho», contaba el directivo. La pasión por seguir contando historias que demuestra escenifica a la perfección algo comprobable en su filmografía. Miyazaki no tiene ni siquiera una película mala y eso, es algo de lo que no muchos narradores audiovisuales pueden presumir.