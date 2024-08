Jenna Ortega tuvo que eliminar su cuenta de Twitter por culpa de la inteligencia artificial

Los usos de la inteligencia artificial es uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Un desarrollo tecnológico que promete cambiar la forma de entender varias profesiones en el futuro. Sobre todo, muchas que tienen que ver con la creatividad en diversas disciplinas del territorio del entretenimiento, siendo esta una situación que de primeras, ya ha provocado dos de las mayores huelgas en la historia reciente de Hollywood. Su uso, todavía en la deriva de un mundo legislativo que aún no está preparado para juzgar su desempeño, está siendo objeto de escándalos, suplantaciones de identidad con fines comerciales e incluso acoso, como bien ha contado en una entrevista reciente la estrella Jenna Ortega.

El odio o comúnmente denominado hate en las redes sociales, puede que haya sido uno de los puntos más candentes y tristemente rutinarios de la industria cinematográfica reciente. Una cuestión difícil de llevar para figuras jóvenes del mundo de la actuación. Más aún si estas tienen la repercusión de Ortega, quien se convirtió en una estrella de la pequeña pantalla gracias a la serie de Miércoles y que ahora protagonizará la esperada secuela de Tim Burton, Bitelchús Bitelchús. Puede que creyésemos que la californiana ha salido relativamente ilesa de esta situación, pero ello se debe principalmente a su salida de las redes sociales, tal el acoso que recibió cuando tenía 12 años. Llegando a recibir imágenes pornográficas sobre su persona, generadas mediante la IA. Uno de los puntos más polémicos en torno al desarrollo tecnológico que no afecta únicamente a las estrellas, habiendo ya varios casos de menores implicados en España.

Jenna Ortega odia la IA

La ex actriz de la franquicia Scream explicaba en sus declaraciones recientes su incomprensión hacia cómo la inteligencia artificial se está utilizando para cosas horribles, pudiendo ser una herramienta de prevención maravillosa para mejorar la vida de la gente. «Odio la IA, pero la cuestión es la siguiente: la IA podría utilizarse para cosas increíbles. Creo que el otro día vi algo en el que decían que la inteligencia artificial era capaz de detectar el cáncer de mama cuatro años antes de que progresara. Es hermoso. Dejémoslo así», comenzaba señalando la nominada al premio Emmy.

Sin embargo y por otro lado, no quiso dejar de lado y hacer una denuncia pública al tipo de acoso delictivo al que la sometieron los trolls de internet cuando era menor de edad en Twitter (red social que ahora se llama simplemente X):

«¿Me gustó tener 14 años y crear una cuenta de Twitter porque se suponía que debía hacerlo y ver contenido sucio editado de mi cuando era niña? No. Es aterrador. Es corrupto. Está mal», le confesaba a The New York Times. Desde el medio, le pidieron a la joven intérprete si podía especificar un poco más su situación traumática en la red social que actualmente, es propiedad de Elon Musk.»Uno de los primeros mensajes directos que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue sólo el comienzo de lo que vendría», relataba. La icónica figura, protagonista del nuevo videoclip de Sabrina Carpenter le contaba al medio que tenía una cuenta en la aplicación porque se suponía que esta era una forma de construir su «imagen», estando del mismo modo cerca de los fans.

No obstante, toda esa serie y afluencia de imágenes absurdas se dispararon con el ascenso a su. estrellato. Lo que la obligó a eliminarla: «Fue repugnante y me hizo sentir mal. Me hizo sentir incómoda. De todos modos, por eso lo borré, porque no podía decir nada sin ver algo así. Entonces, un día, me desperté y pensé ‘Oh, ya no necesito esto’. Así que lo dejé».

Jenna Ortega tiene toda una serie de proyectos pendientes de estreno. El más cercano en el calendario es Bitelchús Bitelchús, la cual llegará a las salas el próximo 6 de septiembre. En 2025, la podremos ver en una película todavía sin título donde compartirá elenco con Barry Keoghan y el cantante The Weeknd y en Death of a Unicorn, una comedia de terror de A24.

Los problemas de los famosos con la IA

Ortega no es la única famosa que ha tenido problemas con el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Scarlet Johansson tuvo que emprender acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial, ya que esta utilizaba su nombre e imagen en una campaña de marketing para la marca Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. En otra ocasión, fue el dos veces ganador del Oscar Tom Hanks, el que tuvo que tomar cartas en el asunto contra un anuncio de un plan dental que utilizaba su voz. Unas prácticas cada vez más comunes que podrían llevar a que en un futuro el rostro y la voz de cualquiera pueda llegar a ser considerado una propiedad intelectual.