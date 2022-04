Hace muchos años que a Jake Gyllenhaal se le considera un actor de renombre con un talento innegable. Para demostrarlo no hay más que ver su filmografía, la cual puede cobinar fácilmente producciones blockbuster como Spider-Man: Far from home con Animales nocturnos de Tom Ford o Enemy del canadiense Denis Villeneuve. No obstante, pese a esos grandes papeles hubo uno, en 2014 que catapultó la consideración artística que el público tenía de él. Hablamos cómo no de Nightcrawler.

Dirigida por Dan Gilroy, la historia de Nightcrawler narra el ascenso del videoperiodista independiente Louis Bloom, quien lejos de intentar retratar los sucesos y accidentes de tráfico de una forma neutral, intenta conseguir las imágenes más morbosas de los siniestros, sin importar ni la privacidad de los afectados ni la integridad de las familias. De esta forma, va ganando audiencia con la cadena que le compra las imágenes, por lo que al monstruo lo mantiene la propia gente. Con motivo de la promoción de Ambulance. Plan de huida, Gyllenhaal ha sido preguntado por el personaje en Vanity Fair, mientras el medio hacia un repaso de su exitosa carrera.

“No había forma de escapar de Louis Bloom en muchos sentidos”, señalaba el actor, quien habló de que durante su preparación exploró diferentes técnicas de actuación, sin mencionar en ningún momento la utilización del método, el tipo de interpretación que han utilizado grandes actores de la historia como Al Pacino, Robert DeNiro o Marlon Brando. La experiencia a nivel de la actuación final fue positiva, ya que todo el mundo alaba el personaje construido por Gyllenhaal: “Fue una especie de experimento exitoso en eso, pero creo que me di cuenta de que no sé si esa es la forma en que quiero hacerlo siempre. No sé si eso es, para mí, de lo que siempre se trata la actuación. Creo que fu difícil deshacerme de esa experiencia”.

Parte del compromiso que el protagonista asumió en Nightcrawler fue resultado de la fascinación por el trabajo que había creado Gilroy con la historia, nominado en la categoría de Mejor guion original de ese año: “Cuando tienes a aguien que ha escrito algo tan bueno, le das todo porque es muy raro encontrarlo. Y entonces, estaba profundamente dedicado a ese personaje y esa historia, y sí, los efectos secundarios de eso, toma un poco de tiempo sacudirlo”.

Jake Gyllenhaal protagoniza junto a Yahya Abdul-Mateen II la última historia filmada por Michael Bay: Ambulance. Plan de huida se estrena este miércoles 6 en España.