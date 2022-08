La increíble película de HBO que ha pasado desapercibida

Hbo Max siempre se ha caracterizado por ser un canal (y ahora servicio de streaming) al que le preocupa la calidad narrativa de sus ficciones, a pesar de que actualmente esté sufriendo una profunda crisis desde que se fusiono con Discovery.

La película de HBO que ha pasado desapercibida

Sin embargo, además de contar con las producciones originales de Warner Bros, la plataforma adhiere a su catálogo títulos de otras compañías que brillan y encajan con la filosofía de la marca, sin dejar de lado que últimamente intenta abrir el mercado a un entorno más familiar y todoterreno en cuanto al género. Por ello no sorprende nada que la nueva película que HBO ha añadido a su catálogo es Los archivos del Pentágono.

La sinopsis de la cinta es la siguiente: “En junio de 1971The New York Times y The Washington Post hicieron historia en el periodismo cuando se posicionaron firmemente a favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono que encubrían secretos masivos por parte del gobierno, durante cuarenta años y cuatro presidentes diferentes. En ese instante Katherine Graham, la primera mujer editora del Post y Ben Bradlee, intentaban relanzar un periódico local que estaba en decadencia. Juntos decidieron tomar la decisión de apoyar al New York Times y luchar contra la administración Nixon, revelando de esta forma información clasificada sobre la Guerra de Vietnam”.

Una de las primeras motivaciones para ver esta película de HBO es su inmejorable reparto, ya que el papel de Graham lo representa Meryl Streep y el de Bradlee, Tom Hanks. Ambos acumulan juntos 5 Premios Oscar. Estas dos efigies de la interpretación están además, acompañadas por Sarah Paulson, Bruce Greenwood, Jesse Plemons y Bob Odekirk.

El reparto es sensacional pero ¿y su director? Ni más ni menos que Steven Spielberg. El Rey Midas de Hollywood volvió a realizar un filme estratosférico y obtuvo dos nominaciones a los Oscar; mejor actriz para Meryl Streep y Mejor película. El guion lo firman Liz Hannah y Josh Singer. Como siempre, la banda sonora viene de la mano de su aliado inseparable John Williams, responsable de sintonías como Tiburón, La guerra de las galaxias e Indiana Jones.

Los archivos del Pentágono es uno de los grandes dramas del periodismo del cine reciente. Una de esas películas que pasan a conformar la lista de cintas imprescindibles como Frost vs Nixon, Primera plana, Spotlight o Todos los hombres del presidente.