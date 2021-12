No mires arriba ya se ha estrenado en algunos cines limitados, de cara a unas posibles nominaciones en los Oscar 2022. No obstante, el grueso de su público se encuentra en Netflix, la plataforma que ha producido esta lluvia de estrellas dirigida por Adam McKay. Desde luego, la apuesta se vende sola: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchet o la cantante Ariana Grande son algunas de las figuras que participan en esta sátira sobre el fin del mundo. Con estos nombres, podríamos pensar que el apartado de la actuación no ha supuesto ningún problema, pero recientemente otra gran actriz, ha confesado haberse olvidado sobre cómo actuar, cuando comenzó la producción del film. Esta no es otra que la oscarizada Meryl Streep.

Parece que todos los miembros del reparto tienen múltiples anécdotas sobre el rodaje de No mires arriba. Lawrence confesó hacer varias escenas fumada, mientras que Mckay reveló que DiCaprio ayudo a reescribir la escena más divertida de esta historia. En cambio, Meryl Streep se sintió muy extraña al comienzo de la producción, como si se hubiese olvidado de actuar. Así lo contaba en una entrevista para Entertainment Weekly:

“Simplemente lo perdí. Olvidé como actuar, olvide de qué se trataba. ¿Qué soy yo? Soy esta cosa, todo junto con pequeños componentes y de alguna manera desmantela tu humanidad, estar aislado así. Gracias a Dios por Jonah (Hill) porque nos hizo reír”, relataba Streep. La ganadora de 3 Oscar explicó que parte de esa sensación, provenía del aislamiento acusado por la pandemia, en el que a pesar de saber que su personaje era divertido, le resultó muy difícil de interpretar.

Otra de las divertidas anécdotas en torno a la mujer que interpreta a la Presidenta de los Estados Unidos en esta historia es cómo se sintió de confundida, cuando sus compañeros la llamaban GOAT (Greatest of all times), traducido al español como “la mejor de los tiempos”. La interprete no conocida esta referencia comúnmente deportiva, por lo que creyó que sus compañeros se referían a ella con la traducción literal de Goat, es decir “cabra”.

Tendremos que esperar al próximo 24 de diciembre para saber si ese humor interno traspasa la pantalla, consiguiendo que No mires Arriba sea tan divertida como sus propias anécdotas fuera de las cámaras.