Primer teaser ‘The last of us’: HBO muestra la esperada adaptación del videojuego

En los últimos años, la industria del cine ha recuperado cierta obsesión por adaptar títulos del mundo de los videojuegos a la gran pantalla. Con el objetivo de crear franquicias y spin-offs, esta fiebre virtual también pasa por los servicios de streaming y el formato de las series, los cuales han tenido sus más y sus menos con el fandom. La última incursión en este campo ha sido Resident Evil. La saga de videojuegos ha entrado en Netflix en formato de serie y los resultados han sido desastrosos (situación que se veía venir a kilómetros). Por otro lado, parece que HBO Max sí que le está dando ese cuidado y salto de calidad a The Last Of Us, el juego de Naugthy Dog del que ya podemos ver un breve teaser:

El fragmento de adelanto del juego de Sony Pictures viene incluido en la última promo que HBO ha lanzado en las últimas horas, mostrando todas las grandes apuestas que llegarán en los próximos meses a la plataforma de Warner Bros. Discovery: Succession, The idol, The White Lotus, entre otros. El video nos ofrece aproximadamente unos 20 segundos del final para observar qué aspecto y qué ambientación tendrá The last of us. Hasta hora tan sólo habíamos podido ver algunas imágenes y este poco tiempo puede resultar insuficiente para saciar a los fanáticos, sin embargo, se espera que el 26 de septiembre llegue el primer tráiler oficial, ya que este día es el Outbreak Day (la fecha en la que en el videojuego surgió el brote zombi).

The last of us tiene 2 entregas y actualmente, el primer juego está recibiendo una remasterización por todo lo alto para que aterrice en Playstation 5. La primera temporada contará los acontecimientos del videojuego original, siguiendo a Joel (Pedro Pascal) y a Ellie (Bella Ramsey) mientras este dúo intenta sobrevivir a un mundo hostil en el que no sólo los infectados son un auténtico peligro. Los jugadores que hayan disfrutado de las aventuras de estos dos personajes pueden estar tranquilos con quién está detrás del proyecto. Ya que el showrunner de Chernobyl, Craig Mazin y el creador narrativo de los dos videojuegos, Neil Druckmann. En el breve adelanto ya podemos darnos cuenta la fidelidad con la que se ha cuidado esta ficción del mundo de las consolas, pues algunos planos son idénticos al videojuego original.

Sabemos que la serie de The last of us llegará en 2023, lo que todavía se desconoce el la fecha final en la que podremos ver su piloto en HBO Max.