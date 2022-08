House of Dragon y otros estrenos por los que suscribirse a HBO en agosto

HBO Max es la plataforma de streaming que cuenta con mayor catálogo de contenido. Un mundo de entretenimiento que, a partir del 21 de agosto, te trae House of Dragon, la precuela de la exitosa serie Juego de Tronos. Durante este agosto, HBO Max renueva su catálogo para ofrecer los mejores títulos en series, documentales y películas más novedosas. Además tendrás estrenos y las películas de siempre para ti y toda tu familia.

Para disfruta de todo ello, tan sólo es necesario suscribirse a la plataforma y aprovechar la oferta que hay en este momento de un 35% de descuento para todo un año. Desde el momento en el que eres de HBO Max, disfrutas de una gran cantidad de novedades y éxitos que han marcado diferentes épocas. Te damos a conocer los estrenos de este agosto y cómo suscribirse a la plataforma que ya te está esperando.

La esperada House of Dragon será, sin duda, el éxito de la temporada. La precuela de Juego de Tronos, una serie de fantasía que animará a todos los que se han quedado huérfanos con el fin de la serie madre. House of the Dragon transcurre 300 años antes de los hechos narrados en Juego de Tronos, con una trama centrada en el principio del fin de la Casa Targaryen.

Pero no es el único estreno que HBO Max tiene reservado para sus suscriptores, llega más cargada que nunca con títulos totalmente novedosos que ya tenemos ganas de ver. Es el caso de la segunda temporada de Industry; de Viajeros, perdidos en el tiempo; Selena Chef; la española Sentimos las Molestias; además de los estrenos de Pretty Little Liars: Un nuevo pecado; Westworld; El ensayo; Pico de neblina o Maria Marta, el crimen del country.

La plataforma de streaming aporta cantidad de ventajas, además de ver contenido exclusivo de suscripción de vídeo on demand. Permite tener hasta 5 dispositivos registrados, además de dos conexiones simultáneas, tanto para aplicaciones IOS como Android.

HBO Max tiene un sistema también es compatible con los soportes de Chromecast, Apple TV, PleayStation, SmartTV, móvil, tablet y Vodafone TV. Y todo ello es más fácil con la oferta que la plataforma dispone ahora: su suscripción mensual es de 8,99 euros al mes y en vez de 107, 88 euros, ahora puedes tener el mejor entretenimiento por 69,99 euros, al contar con un 35% de descuento en su suscripción anual.

