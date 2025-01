Hugh Grant cuenta cómo hacer comedias puede llegar a ser un «proceso miserable»

Si por algo se ha caracterizado la carrera de Hugh Grant es por ser, el auténtico galán británico de las comedias románticas. Rey del género y con una capacidad magnética de atraer al público a las salas, el londinense vivió a finales de la primera década del siglo XXI un momento laboral complicado, tras el fracaso económico de ¿Qué fue de los Morgan? Precisamente, una de esas cintas simpáticas que siempre le habían traído alegrías al menos, en el apartado comercial y taquillero. Sin tener una certeza absoluta de la correlación sobre la elección de sus personajes posteriores, ese traspié pareció motivar la elección o búsqueda de roles alejados de lo que llevaba acostumbrando a su propia audiencia desde principios de los 90. Ahora, sumergido en esa tendencia hacia papeles «más oscuros», el dos veces nominado al Emmy ha querido reflexionar sobre las bondades y «miserias» de haber sido uno de los rostros más reconocibles del mundo de la comedia cinematográfica.

A sus 64 años, Hugh Grant sigue siendo un actor en alza para la industria. Sobre todo, a raíz de un último y sorprendente proyecto en el que muestra su vertiente más incómoda y aterradora. Hablamos cómo no de Heretic (Hereje), la historia de terror producida por A24 que le ha valido su séptima nominación a los Globos de Oro 2025, en la categoría de Mejor actor principal (comedia o musical). Consideración que finalmente ha ido a parar a las manos de Sebastian Stan, con motivo de su actuación en el drama A Different Man. Pero galardones aparte, ningún trofeo o reconocimiento puede arrebatarle al intérprete el genial trabajo logrado en el filme dirigido y escrito por Scott Beck y Bryan Woods. En Heretic, la estrella de Cuatro bodas y un funeral se pone en la piel del Sr. Reed. Un enigmático y tenebroso hombre que un día de lluvia recibe la visita de dos jóvenes misioneras en su casa. Lo que no saben las dos mujeres interpretadas por Sophie Thatcher y Chloe East es que han tocado a la puerta equivocada. Su anfitrión iniciará un juego del ato y el ratón en el que sus vidas estarán en juego.

Heretic se estrenó el pasado 1 de enero en la cartelera española, por lo que todavía se encuentra en varias salas del territorio. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, este claustrofóbico relato lleva recaudados 45 millones de dólares en todo el mundo.

Hugh Grant: lo difícil de hacer comedias

A pesar de su nuevo «lado más serio», la preferencia actual sobre la futura filmografía de Hugh Grant no supondrá la renuncia a volver a su senda cómica y profundamente romántica. De hecho, estrenará en nuestro país próximamente Bridget Jones: Loca por él. Cuarta parte del título de 2001 que nació a partir de la primera novela de Helen Fielding, ‘El diario de Bridget Jones’ y que llega bajo esa vorágine tendenciosa de un Hollywood abocado a las secuelas tardías y a seguir recuperando sus éxitos del pasado. Desconocemos qué vendrá después de dicho largometraje en su futura agenda, pero más allá de Heretic, los espectadores que quieran apreciar el aparentemente nuevo carisma del actor, tan sólo deben echar un vistazo a algunos de sus más recientes trabajos, como la miniserie The Undoing o cintas de la talla de The Gentlemen: Los señores de la mafia, Wonka o Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Aprovechando que actualmente se encuentra en plena promoción de la saga protagonizada por Renée Zellweger, el británico ha reflexionado sobre el arte de la comedia y de cómo pese a no estar tan valorada como el drama, puede llegar a ser un género francamente complicado y desagradecido.

«Es un proceso miserable. Probablemente hayas estado en sets de filmación de comedias y no haya risas. Lo estás haciendo en el vacío y, si tienes mucha suerte, es posible que escuches un resoplido ahogado de alguien sentado cerca del monitor. Eso es oro para ti», le contaba Grant a Variety. Inmediatamente después, reflexionó sobre su propio currículum fílmico, desde la franquicia de Bridget Jones hasta Notting Hill:

» Son difíciles. Y con el beneficio del tiempo, realmente aprecio las buenas que hice. Las de Richard Curtis (Love Actually) tratan realmente sobre el dolor. Es algo que mi esposa notó. Ella es sueca; son buenas en el tema. Estaba viendo Love Actually y dijo ‘Todo el mundo sufre, y el humor es un medio para lidiar con el dolor’. Eso es lo que hace que se mantengan y no se desvanezcan como un trozo de pelusa».

Bridget Jones: Loca por él llegará a los cines españoles el próximo 14 de febrero.