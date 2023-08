‘Medicina letal’: La nueva serie de Netflix sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos

La plataforma de streaming Netflix estrena el próximo jueves 10 de agosto la serie de ocho episodios de Medicina letal sobre los orígenes de la crisis de opioides en Estados Unidos. La serie está basada en el libro Analgésico: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos de Barry Meier y en el artículo de Patrick Radden Keefe La familia que construyó un imperio de dolor publicado en The New Yorker.

Los dos escritores, Marry Meier y Patrick Radden Keefe, han ejercido como asesores del guion de Medicina letal. La serie ha sido dirigida por Peter Berg y al frente de los guiones están Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster (Transparent). La producción ejecutiva corre a cargo de Eric Newman, Pete Berg, Alex Gibney y los showrunners y creadores Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster.

La historia de la familia Sackler

Esta nueva serie Medicina letal se centra en la historia de la familia Sackler que dirigía la compañía Purdue Pharma. El analgésico OxyContin de esta empresa inició una crisis que fue declarada emergencia de salud pública en Estados Unidos en octubre de 2017. En 2021 se estrenó en Disney+ la serie Dopesick: historia de una adicción que se encuentra disponible en esta plataforma.

Según la sinopsis de Netflix la serie “explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin”. Se presenta como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados.

Un buen reparto en Medicina letal

El protagonista de esta serie es el actor Uzo Aduba (Orange is the New Black, Mrs. America, En terapia) que interpreta el papel de Edie. Además en el reparto están los Matthew Broderick (Better Things, Rick y Morty), que interpreta el papel de Richard Sackler y Sam Anderson (This is Us, Cómo defender a un asesino) el de Raymond Sackler.

También en el reparto están Taylor Kitsch (La lista final, True Detective) que interpreta el papel de Glen Kryger, Carolina Bartczak (The Bold Type) como Lily y Jack Mulhern (Mare of Easttown, Locke & Key) el de Tyler Kryger. Además están en el elenco de Medicina letal los actores Tyler Ritter, John Ales, Ron Lea, Ana Cruz Kayne y West Duchovny (Expediente X, The Magicians).