Las grandes batallas por la audiencia en TV: de Broncano y Motos a Sardá y Buenafuente

La de David Broncano con La Revuelta en La 1 y Pablo Motos con El Hormiguero en Antena 3 no es la primera (ni será la última) batalla por la audiencia en televisión. En un mercado cada vez más competitivo, las cadenas hacen todo lo posible para liderar aunque, a veces, las estrategias no sean del todo éticas o justas. repasamos los mayores enfrentamientos entre canales nacionales y cómo auténticos tótems mediáticos se desplomaron ante una competencia inesperada. Es el caso de Crónicas Marcianas (Telecinco), por ejemplo, que cayó ante la llegada de Buenafuente a Antena3, o el de María Teresa Campos , la primera reina de las mañanas que, tras fichar por Atresmedia, fue vapuleada por Ana Rosa Quintana en Mediaset. También ha habido auténticos combates en el terreno de la ficción. En este apartado destacan series como Los Serrano (que cambió de día de emisión en demasiadas ocasiones para derribar a la competencia) o el Felipe y Letizia contra Hispania.

Si por algo será recordado este inicio de curso televisivo es por la llegada de David Broncano a TVE para competir con el todopoderoso Pablo Motos en Antena 3. La Revuelta estrenó el lunes 9 de septiembre con un 17,1% y siguió subiendo durante el resto de la semana rozando varios días el 20%. Así lo hizo el miércoles pasado (19,9% con Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga), el jueves (19,2% con Raúl Cimas) o el lunes 16 (19,5% con Irene Escolar y Elisabet Casanovas). El martes 17 de septiembre, bajó a un 16,8%. Sin embargo, exceptuando el lunes 9 y el viernes 13, siempre ha ganado a El Hormiguero. Eso sí, el programa de Pablo Motos no ha bajado en audiencia, de hecho ha tenido el mejor estreno de temporada de su historia (por no hablar de que para una cadena comercial como Antena3, TVE- al ser pública y no tener anuncios- no es una competencia directa).

Pero esta batalla por la audiencia nos recuerda otras que se han vivido en televisión y que han dado mucho de qué hablar. Hagamos un repaso de las más llamativas y polémicas.

Sardá contra Buenafuente

Crónicas Marcianas empezó a emitirse el 8 de septiembre de 1997 para competir con el programa presentado por Pepe Navarro en Antena 3 La sonrisa del pelícano, entonces líder de audiencia de la franja nocturna. Cuando este último fue cancelado fulminantemente por los responsables de Antena 3 el 2 de diciembre de 1997, cuatro horas antes del inicio de su emisión, argumentando que el espacio vulneraba el Código Deontológico de la cadena, Javier Sardá se convirtió en la única opción del late-night.

Crónicas Marcianas fue el programa de medianoche más longevo y más visto de la historia de la televisión española. En sus ocho años de historia, más de 40 espacios fueron estrenados en la misma banda horaria y ninguno de ellos logró batir en audiencias al espacio que presenta y dirige Javier Sardá .

Cierto es que en la temporada 2004-2005 la audiencia mermó gracias, sobre todo, al estreno de Buenafuente en Antena3. Aún así, Crónicas Marcianas se despidió líder con un 30,0% de cuota de pantalla de media en su última temporada.

María Teresa Campos contra Ana Rosa

Recordemos que María Teresa Campos decidió en 1996 dejar TVE (donde presentaba Pasa la vida y Tardes con Teresa) y fichar por Telecinco a cambio de 500 millones de pesetas por doscientos programas. Fue a partir de ese momento que se convirtió en la primera reina de las mañanas con Día a Día.

María Teresa Campos alcanzó un 27% de share medio en su primera temporada (1996/1997) y dijo adiós a Mediaset España con un 25,2% (Temporada 2003/2004), aunque muchas de sus entregas llegaron a superar la barrera del 30%.

En 2004, María Teresa Campos firmó con Antena3 por tres temporadas para conducir Cada día, formato idéntico a Día a día, que se estrenó el 13 de septiembre de 2004 y, hasta diciembre consiguió una audiencia media del 22,2% con unos 918.000 espectadores. El programa fue todo un éxito, hasta que en enero de 2005, Ana Rosa Quintana saltó de la tarde de A3 (Sabor a ti) a las mañanas de Telecinco (El programa de AR). Ana Rosa logró ganarle el pulso a María Teresa. Entre enero y junio de 2005, Cada día cayó al 19%, mientras que Ana Rosa no bajó del 25%. Tras el verano, las cosas no fueron mejor, más bien al contrario. María Teresa llegó a diciembre con un 16,9%.

Fue en esa época en la que sucedió uno de los momentos más impactantes de la televisión de nuestro país: María Teresa Campos, desde Antena 3, llamó «gilipollas» a Paolo Vasile, el que fuera CEO de Mediaset España.

Los Serrano contra todos.

‘Los Serrano’ contra todos

En febrero de 2004, Telecinco desplazó su serie estrella Los Serrano para frenar el ascenso de la comedia de Emilio Aragón Casi Perfectos en Antena 3. Lo llamativo de este asunto es que ambas ficciones eran obra de Globomedia. La productora, pues, se vio obligada a emitir un comunicado de prensa en el que «lamentaba» tal situación.

Este duelo supuso el comienzo de una mala relación entre Globomedia y Telecinco. La primera se quejaba de que por culpa de la competencia desleal se dejaban morir sus productos. De hecho, Casi Perfectos desapareció de la parrilla en poco tiempo pero la situación volvió a repetirse: Los Serrano compitieron, a lo largo de sus siete temporadas, con ficciones de todo tipo y Telecinco cambiaba de día y de horario su serie estrella sin ton ni son. Todo terminó con Los hombres de Paco (Antena 3) la primera que plantó cara a la serie de Telecinco y la derrotó).

Hay que tener en cuenta que el 28 de julio de 2006, el Consejo de Ministros cambió la Ley de Contraprogramación, por el que se rebajaban de once a tres los días con los que las cadenas podían anunciar su programación.

‘Felipe y Leticia’ frente a ‘Hispania’

Por un lado tenemos una superproducción nacional de romanos y por otra, la recreación de una historia de amor muy cercana, la de los Príncipes de Asturias ¿Qué tendría más éxito? Esta pregunta desató, en octubre de 2011, una auténtica lucha por la audiencia.

Antena 3 programó en miércoles Hispania para competir con Tierra de lobos, serie de Telecinco que no contó-a priori- con el share esperado. Vasile contratacó y programó, frente a los romanos, la esperada miniserie Felipe y Letizia. Hasta aquí, nada extraordinario, pero es que llegó a haber hasta cuatro cambios de última hora en la parrilla, con anuncios engañosos incluidos. Fue un abuso de poder y una tomadura de pelo al espectador, quien no tenía muy claro qué es lo que iba a ver. Al final, ganó la serie de Antena 3 por la mínima pero se fue asentando como una de las ficciones de más éxito de la cadena.