‘La Revuelta’ logra lo que parecía imposible: supera en share y espectadores a ‘El Hormiguero’

Ya no hay dudas de que TVE ha acertado con el fichaje de David Broncano y todo su equipo de La Resistencia para llevarse el programa estrella de Movistar Plus+. La Revuelta ha conseguido en solo tres días lo que hasta ahora ningún otro programa había logrado desde que El Hormiguero fichó por Antena 3 al superarle en espectadores, en cuota de pantalla y llevándose el premio a programa más visto del día y el minuto de oro. Todo ello hace que La 1 se haya convertido en la cadena más vista de la franja del acces prime time, la que va después del informativo y antes del gran contenido de la noche. Pero esto no quiere decir que Trancas y Barrancas se hayan hundido en audiencias, las hormigas mantienen el tipo y siguen en grandes datos, pero los recién llegado ha conseguido atraer a una enorme cantidad de público que muy seguramente no veía la televisión o veía otras cadenas minoritarias.

El show de Antena 3 no baja el ritmo y la visita de los cuatro coaches de La Voz consigue congregar a más de un 18 % de los espectadores, datos que hasta hace unos días le habrían servido para ganar por goleada, pero que esta vez solo le dejan en segunda posición. Broncano y los suyos adelantan por la derecha quedándose a solo una décima del 20 %, un dato mágico que hasta ahora solo grandes eventos deportivos, galas de Supervivientes y Pasapalabra en algunos momentos son capaces de conseguir. En la franja de estricta coicidencia la diferencia es mayor todavía con casi cuatro puntos de diferencia, pero la mayor duranción de El Hormiguero hace que muchos espectadores cambién a la cadena de Atresmedia al finalizar Broncano.

Audiencias totales del acces prime time:

La Revuelta: 19.9 % y 2.548.000 espectadores

El Hormiguero: 18.2 % y 2.257.000 espectadores

First dates: 7.9% 1.010.000 espectadores

El Intermedio: 5.5 % 698.000 espectadores

Babylon show (último programa): 3.6 % y 473.000 espectadores

Cifras y letras: 3.9 % y 464.000 espectadores

Como decimos, en los minutos en los que ambos programas coinciden en emisión, La 1 logra un 20.5 % y 2.659.000 televidentes, mientras que El Hormiguero se queda por detrás con un 16.8 % y 2.182.000 espectadores. Son los minutos finales, alargando su emisión hasta las 23:15 h., los que hacen que Motos y los suyos suban el dato final.

Aunque solo han pasado tres días, de seguir con estos datos ambos programas podrían convivir perfectamente y continuar una lucha por el liderato que en muchos casos se podría decidir por el invitado que tengan. Antena 3 tendrá a Lamine Yamal como invitado estrella este jueves, por lo que se espera que se convierta en una de las entrevistas más vistas de los últimos tiempos gracias a que es la primera que el jugador del F.C. Barcelona concede a una televisión después de ganar la Eurocopa con la selección española.

Babylon Show, la primera víctima de La Revuelta

Carlos Latre se ha despedido este miércoles de la audiencia de Telecinco después de solo tres semanas desde el estreno del que debía ser su formato estrella para las noches. El humorista ya comenzó perdiendo su batalla con las repeticiones de El Hormiguero, pero la llegada de un nuevo competidor en el mismo horario ha sido la puntilla, quedándose en datos propios de La 2 al no alcanzar el 5 % en los últimos días, por eso Mediaset ha decidido terminar con el espacio y programar a partir de la semana que viene GH: Última Hora con Laura Madrueño al frente para intentar rascar algunos puntos.

El otro gran perjudicado es El Intermedio, de laSexta, que desde que Broncano ha aparecido en escena no se acerca a sus habituales datos, con los que rondaba un audiencia media del 8 % de cuota. Este miércoles se ha quedado con un 5’5 %, lo que indica que muchos de sus espectadores se han pasado a La 1 en los últimos días.