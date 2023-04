Impresionante: así han cambiado los actores de ‘Los Serrano’ tras 20 años

Estamos a punto de vivir un acontecimiento histórico. Los protagonistas de ‘Los Serrano’ han organizado un reencuentro que se emitirá en Telecinco. La cadena va a publicar un programa especial que constará de dos partes. Por un lado volverá a emitir el capítulo 1 de la famosa serie y por otro hará un espacio dedicado a los famosos personajes: los hermanos Serrano, las hermanas Capdevila, Diego y Lucía. El primero en dar esta noticia fue Antonio Resines. “Nos vamos a juntar unos pocos”, comentó hace unos meses. Lo que nadie imaginaba es que Mediaset estuviera preparando algo tan emotivo.

Los actores de la serie han cambiado mucho, tanto física como emocionalmente. Algunos de ellos tienen otras inquietudes y ya no se dedican a la interpretación. Es el caso de Andrés de la Cruz, que interpretaba a Boliche. El artista y no quiere saber nada de la fama, aunque sigue ligado al mundo del espectáculo. Ha estudiado comunicación audiovisual y trabaja detrás de las cámaras. Es técnico de imagen y postproducción, pero ya no quiere saber nada de la popularidad.

Currito, de actor a streamer

Jorge Jurado era el pequeño de la familia, interpretaba a Curro y tenía un papel fundamenta: era el narrador. Todos los capítulos empezaban con una introducción suya. Era el niño más famoso de su generación y muchos pensaban que después de ‘Los Serrano’ su carrera sería imparable, pero todo fue un largo espejismo. Tuvo mucho éxito durante la serie de Antonio Resines, aunque cuando terminó las cosas cambiaron. Ha protagonizado otros proyectos, pero ninguno ha tenido la misma repercusión. Ahora es streamer y está estudiando una ingeniería. En redes sí tiene bastante popularidad.

Fran Perea y Víctor Elías: dos grandes músicos

Con respeto de Antonio Resines y Belén Rueda, que son dos de los mejores actores de España, los que mejor han sabido encaminar su carrera tras ‘Los Serrano’ han sido Fran Perea y Víctor Elías. Recordemos que en la ficción se llamaban Marcos y Guille y eran hermanos. Curiosamente fuera de cámaras también tienen una relación muy especial y han trabajado mucho juntos, sobre todo porque comparten una afición muy especial: la música. No solo eso. Además de adorar la música tienen mucho talento.

Fran Perea también ha continuado en el mundo de la interpretación. De hecho ha seguido trabajando en una serie de Telecinco junto a Belén Rueda. Tenía un papel protagonista. La ficción se llamaba ‘B&B’. Sin embargo, ha estado más centrado en su carrera musical. Detrás de él hay grandes éxitos, pero ninguno com su famosa canción ‘1 más 1 son 7’, que era la canción de cabecera de ‘Los Serrano’.

Las hermanas Capdevila

Natalia Sánchez y Verónica Sánchez daban vida a Tete y Eva respectivamente. Natalia es un rostro bastante conocido en la crónica social y sigue siendo actriz. Lo mismo pasa con Verónica, de hecho acaba de protagonizar una serie muy famosa en Netlifx: ‘Sky Rojo’. Ambas tienen muy buena relación, son grandes amigas fuera de cámaras. Se nota que pasaron muchas horas de rodaje juntas. Como podemos ver, la familia Serrano no era una ficción. Detrás de lo focos había sentimientos reales.