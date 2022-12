El gobierno de Ucrania utiliza imágenes de ‘Jungla de cristal’ para celebrar su resistencia bélica

Si algo ha marcado el 2022, con los reductos de la pandemia en un segundo plano, ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto humanitario y mediático donde, hasta grandes personalidades del mundo del cine como Sean Penn o Ben Stiller se han reunido con el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski. Pero ahora, el acercamiento del conflicto al cine ha llegado de la mano e la cuenta de twitter del Ministerio de defensa de Ucrania, institución que ha publicado un tráiler editado de la cinta de Jungla de cristal para apoyar la resistencia del territorio en estos días tan complicados.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2022