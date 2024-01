Globos de Oro 2024: ¿A qué hora empieza y dónde pude verse la gala?

La que hace algunos años era conocida como la antesala de la alfombra roja, hoy ha quedado algo mermada debido a los escándalos de corruptelas y la poca diversidad dentro de su establishment. No obstante y lejos de desaparecer del todo, los Globos de Oro 2024 siguen ocupando portadas y cierto reconocimiento, con el glamour de un sector de Hollywood que todavía no ha boicoteado a los premios que otorga la HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood). Una 81ª edición que podría tener un brillante triunfo español con La sociedad de la nieve, nominada a Mejor película de habla no inglesa.

El reconocimiento del filme de J.A. Bayona será muy complicado, dado que en la categoría se encuentran algunos de los mejores títulos del 2023: Anatomía de una caída, Fallen Leaves, Vidas pasadas, La zona de interés y Yo capitán. 5 largometrajes que podrían estar perfectamente en la categoría de Mejor Película de la próxima edición de los Oscar.

Globos de Oro 2024: Horario y dónde ver la gala

Esta edición intentará recuperar el prestigio del que gozó el certamen antaño. Sus polémicas parecen haberse relajado tras la reestructuración étnica de su organización. Los cambios esenciales se produjeron tras la adquisición de la marca por parte de Eldridge Industries y Dick Clark Productions y de que la HFPA se disolviese definitivamente.

Como suele pasar con este tipo de ceremonias al otro lado del charco, los cinéfilos españoles tendrán que trasnochar para poder ver en directo la gala de los Globos de Oro 2024. El certamen comenzará a las 20:00 horas en Estados Unidos, mientras que en España comenzará a la 1:00 h de la madrugada del lunes 8 de enero. Presentados por el humorista Jo Koy, los premios se retransmitirán por la CBS y en el streaming de Paramount + al otro lado del charco. Aquí, como viene siendo habitual se verá a través de Movistar Plus.

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’: Las grandes favoritas

El efecto “Barbenheimer” ha tenido fuerza más allá de sus números en la taquilla, respondiendo al beneplácito de una crítica generalmente positiva que ha derivado en que ambas, sean los dos largometrajes con más nominaciones de esta edición de los Globos de Oro 2024. Barbie tiene 9 consideraciones, mientras que Oppenheimer le sigue de cerca con presencia en 8 categorías. Algo normal conociendo como los premios, históricamente han sido muy afines al cine musical y de espectáculo, teniendo categorías especializadas en esos campos separándolas así de otras propuestas dramáticas.

¿Quién será la gran ganadora? En pocas conoceremos los resultados.