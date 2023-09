‘La sociedad de la nieve’, película elegida para representar a España en los Oscar

La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, ha sido la película española elegida para representar a España en los Premios Oscar, que se celebrarán el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Los académicos ya eligieron a principios de este mes las tres cintas finalistas de entre los largometrajes estrenados este año. En la carrera se han quedado fuera finalmente 20.000 especies de abejas, ópera prima de Estibaliz Urresola y Cerrar los ojos, dirigida por Víctor Erice.

Ahora, La sociedad de la nieve inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como shortlist de diez títulos, que se conocerá el 21 de diciembre. También se espera que el 23 de enero se anuncien los cinco finalistas de esta categoría a mejor película extranjera.

El año pasado la candidatura española recayó en Alcarràs, de Carla Simón, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar. En 2023, fueron nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional Argentina, 1985, de Argentina; Sin novedad en el frente, de Alemania; Close, de Bélgica; The quiet girl, de Irlanda y EO, de Polonia. Finalmente, se alzó con este premio la cinta alemana.

Ganadores de los Oscar 2023

La 95 edición de los Premios Oscar 2023 se celebró el 13 de marzo, y la gran triunfadora de la noche fue Todo a la vez en todas partes, que ganó el premio a la Mejor Película.

Esta fue la lista completa de ganadores:

Mejor director

Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor guion original

Todo a la vez en todas partes

Mejor guion adaptado

Ellos hablan

Mejor actriz

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor

Brendan Fraser, por La ballena

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor canción original

Naatu Naatu, de RRR

Mejor banda sonora

Sin novedad en el frente

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente, de Alemania

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye, de Tom Berkeley y Ross White

Mejor corto de animación

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, de Peter Baynton

Mejor documental

Navalny, de Daniel Roher

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Mejor diseño de vestuario

Black Panther: Wakanda Forever

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Mejores efectos visuales

Avatar: El sentido del agua

Mejor montaje

Todo a la vez en todas partes

Mejor maquillaje y peluquería

La ballena

Mejor sonido

Top Gun: Maverick