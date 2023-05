Los Oscar 2024 harán grandes cambios tras la polémica nominación de esta actriz

La Academia ha confirmado algunos cambios importantes en “las reglas de juego” que dictan sus nominaciones y premiados. Una decisión que se escenificara en los próximos Oscar 2024 y que nace a raíz de la controvertida consideración de la actriz Andrea Riseborough a los premios.

Ante todo pronóstico, su nominación a la categoría de Mejor Actriz el año pasado por To Leslie. Una producción que pasó desapercibida pero que entró en las quinielas después de que varias celebridades elogiaran el desempeño de esta en las redes sociales. Una decisión de última hoa que provocó en la industria una profunda reflexión sobre la campaña de premios. Un suceso que ha provocado la transformación de algunas reglas para los Oscar 2024. Por ello, a partir de la próxima edición no serán reconocidos como eventos oficiales para su consideración las proyecciones privadas por parte de los miembros de la rama de actores. De esta forma, las compañías cinematográficas no podrán financiarlas, organizarlas ni por supuesto, respaldarlas.

Del mismo modo, se han revisado las reglas sobre el uso de las redes sociales, las cuales obtuvieron un papel especialmente relevante en la campaña de la carrera de Riseborough hasta las estatuillas. A partir de los Oscar 2024, los miembros de la Academia ya no podrán utilizarlas para discutir sus preferencias de votación, decisiones, estrategias o requisitos de elegibilidad. Unos cambios que venían previamente anunciadas por el CEO de la Academia, Bill Kramer: “El propósito de las regulaciones de la campaña de la Academia es garantizar un proceso de premios justo y ético: esto son valores fundamentales de la Academia. Dada esta revisión, es evidente que los componentes de las regulaciones deben aclararse para ayudar a crear un mejor marco para una campaña respetuosa, inclusiva e imparcial”.

El responsable hizo hincapié en que el objetivo y esfuerzo de la Academia residía en crear un entorno en el que los votos se basen únicamente en “los méritos artísticos y técnicos” de las propuestas cinematográficas. La nominación de Andrea Riseborough no fue la única polémica relacionada con la carrera hacia las estatuillas. Michelle Yeoh, protagonista de la ganadora de la pasada edición Todo a la vez en todas partes, compartió poco antes de que se dieran los premios un artículo en su cuenta de Instagram sobre por qué ella debía alzarse con el gran premio, en vez de la australiana Cate Blanchett.