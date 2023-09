Las dos polémicas categorías que estarán presentes en los Globos de Oro 2024

Con la edición anterior, parece que la organización de los Globos de Oro pasó un poco el chaparrón de su crisis institucional. Los premios que otorgaba la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) fueron acusados de falta de diversidad en su representación y de corrupción en la toma de algunas decisiones, aceptando regalos de ciertas candidaturas. La edición del 2022 no fue televisada ya que la prestigiosa NBC retiró sus derechos de emisión y el presente año, supuso una especie de lavada de imagen colectiva. No obstante, no parece que lo que hace poco tiempo fuese considerada como la ceremonia antesala de los Oscar vaya a recuperar su gloria. Lo que no quita, para que sus nuevos cambios intenten continuar el avance de lo que a todas luces es un velero sin viento. Una transformación que en los próximos Globos de Oro 2024 traerá dos polémicas categorías.

Éxito cinematográfico y de taquilla y Mejor actuación en un especial de Stand up para televisión son en principio, los dos nuevos premios a los que optarán los miembros de la industria. Pero, según ha transmitido la organización a diversos medios, el primero de estos nuevos premios representará una categoría en la que serán nominados los más taquilleros o más vistos del año, que además también aporten una “excelencia creativa”.

Globos de Oro 2024: Requisitos de las nuevas categorías

El premio a mejor actor en un Stand Up (especial de monólogos) no tiene demasiado misterio, pero lo ambigua que es la categoría del Éxito Cinematográfico y de taquilla precisa de algunos requisitos para ser objeto de nominación.

El primero de ellos es que los filmes que opten a esta nueva categoría deben haber recaudado por lo menos, 150 millones de dólares desde el día de su estreno. Pero no valdrá que una mayoría salga del terreno internacional, sino que del total, 100 deberán llegar de la taquilla nacional. A partir de esta base, entra el tema de las plataformas digitales. Los largometrajes que se estrenen el streaming podrán entrar en la decisión, siempre que se pueda constatar a través de medidores de reproducción fiables y teniendo en cuenta que el número de visualizaciones deberá ser proporcional a los ingresos mencionados anteriormente.

Los Globos de Oro 2024 se celebrarán el próximo 7 de enero. Lo que no sabemos es si para entonces, Hollywood habrá solucionado el conflicto con la huelga de guionistas y actores contra la Alianza de Productores norteamericanos.