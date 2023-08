‘Frozen’ cumple 10 años desde su estreno: ¿conocías estas curiosidades sobre su producción?

El tiempo pasa para todos, incluso para películas que seguramente pensaríamos que se “estrenaron ayer” como aquel que dice. Ese es el caso de Frozen, la cinta de animación que este año cumple una década desde su estreno en los cines. Su historia, supuso un soplo de aire fresco para Disney, quien llevaba mucho tiempo sin dar a luz un proyecto tan exitoso. Frozen recaudó en todo el mundo 1.288 millones de dólares y su secuela, estrenada 6 años después, superó incluso estas cifras, amasando 1.453 millones de dólares y colocándose en el histórico de ser la película de animación más taquillera de la historia del cine. Para celebrar el décimo aniversario del estreno del filme original, repasamos algunas de sus curiosidades. ¿Preparados? Pues como dice su canción original, Let it go:

El cuento original

La historia de la que parte Frozen parte del cuento de La Reina de las nieves creado por Hans Christian Andersen. Sin embargo y como es habitual que La Casa del Ratón haga con los cuentos clásicos, se cambiaron algunas ideas del relato original y la compañía fue mucho más allá de la obra de Andersen. Lo que por así decirlo se mantuvo es la representación de algunos personajes, siendo las dos hermanas el reflejo de los protagonistas del relato original.

La casi villana Elsa

Al principio del proyecto se pensó en Elsa como la auténtica reina del hielo, siendo de esta forma una versión más fiel a la historia que salió de la mente de su autor. En el desenlace se planteó que Elsa liderase un ejército de monstruos de las nieves y que atacasen a los protagonistas. En cambio, todos estos planes cambiaron cuando se compuso el tema de Let it go.

Los nombres cambiados de los protagonistas

Sabemos que a Disney le gusta edulcorar las historias de los cuentos clásicos, pero lo que jamás había hecho era cambiar los nombres de sus personajes. ¿Entonces por qué fue diferente en Frozen?

Pues todo se debe a un homenaje al propio escritor. Por un lado está el rol de Hans (como el nombre del autor) y después tenemos a Kristoff y a Anna que suman el nombre de Christian. Por último, el reno Sven conforma el último apellido del creador de la historia, Andersen.