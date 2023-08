La nueva actriz de Blancanieves asegura que la cinta original de animación hace «apología del acoso»

El cine lleva ya casi una década adaptándose a los nuevos tiempos. Pero si hay que buscar un nombre que abandera la integración de los relatos clásicos, ese es el de Disney. La inclusión de los colectivos lleva gestándose en la compañía en cada una de sus franquicias, desde Marvel hasta Pixar y por supuesto, lo que más ruido está generando son los live action derivados de sus clásicos de animación. El último ejemplo es la elección de casting de una Sirenita negra y por supuesto, a nivel narrativo, también están reenfocando sus historias. Unas modificaciones que a pesar de tener sus detractores, seguirán realizando en el futuro. La siguiente parada es ni más ni menos que un tótem histórico para la Casa del Ratón: Blancanieves.

Como ya sabemos desde hace más de un año, Rachel Zegler (West Side Story) dará vida a la princesa primigenia del imaginario de Disney, mientras que Gal Gadot (Wonder Woman) será la malvada Reina. Sin embargo, más allá de estos roles, el enfoque de la historia diferirá de lo que todos conocemos, según ha revelado Zegler en una entrevista reciente. Y es que a la actriz de origen colombiano no le hace demasiada gracia la figura de acoso que representa el Príncipe en el filme de 1937.

“La caricatura original salió en 1937, y muy evidentemente, hay un gran enfoque en su historia de amor con un tipo que literalmente la acecha. ¡Extraño! ¡Extraño! Así que no hicimos eso esta vez”, le explicaba Zegler al medio Extra TV. La actriz de Blancanieves además infirió en que esta vez el personaje masculino no tendrá tanta relevancia, buscando que la figura femenina intente recuperar su reino. “El príncipe no la salvará y no soñará con el amor verdadero”, terminaba de explicar.

No es la primera polémica de ‘Blancanieves’

Más allá de las declaraciones de Rachel Zegler, Blancanieves ha tenido otra polémica en el horizonte que todavía no sabemos cómo resolverá Disney. Hace aproximadamente un año, el actor Peter Dinklage se quejó con la doble vara de medir de la compañía, puesto que a pesar de contratar actores de diferente etnia con la película de Blancanieves volverían a colocar a los enanos con los estereotipos que siempre les había marcado el entretenimiento.

A los pocos días, Disney comunicó que estaban indagando sobre cómo iban a adaptar el relato a las nuevas necesidades de la comunicación, intentando no ofender ni menospreciar a ningún colectivo.

Todavía tardaremos bastante en poder ver esta nueva historia de acción real, ya que no llegará a los cines hasta el 22 de marzo de 2024.