Estreno inminente: Prime Video adelanta la llegada de la segunda temporada de ‘Fallout’

Quedaba poco para poder ver la segunda temporada de Fallout, pero la espera se ha reducido ligeramente: Prime Video ha adelantado un día el regreso de la adaptación del popular videojuego de Bethesda. Mediante un comunicado de prensa, el servicio de streaming propiedad de Amazon ha explicado que la exploración de Lucy MacLean por el Yermo llegará antes de lo esperado, programando su primer capítulo para mañana, miércoles 17 de diciembre. ¿Tendrá el mismo éxito que su antecesora? ¿qué nos depara la nueva ronda de episodios? ¿vuelven los mismos personajes?

La noticia de este adelantamiento de la segunda temporada se anunció por todo lo alto, mediante una proyección en la parte exterior de la Sphere de Las Vegas. Transformando el icónico lugar en una especie de bola de nieve tematizada con el árido ambiente del universo del videojuego. Ubicación que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que el seguimiento llevará a los personajes principales a la ciudad de New Vegas. Versión retro-futurista del conocido hogar del juego en Estados Unidos. En la imagen proyectada podemos ver cómo un escorpión fractura con su aguijón la bola, revelando la fecha del cambio, ubicando su estreno el día 16 de diciembre. Sin embargo, este calendario maneja el horario del país norteamericano. Por lo cual, en España la diferencia es de una simples horas. La vuelta de la serie se producirá en nuestras fronteras el 17 a las 3:00 de la mañana. En vez de las 9:00, como estaba previsto. En cambio por la diferencia horaria, el adelanto en EEUU supone la llegada de la serie un día de esta nueva season, en pleno prime time del otro lado del charco.

Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 15, 2025

La esfera de nieve de la Sphere va cambiando, presentando por supuesto a Lucy junto a su fiel perro acompañante, Albóndiga. Pero también a Maximus y dos Caballeros de la Hermandad del Acero y al Necrófago favorito de los espectadores portando su inseparable lazo.

¿De qué trata la segunda temporada de ‘Fallout’?

La segunda temporada de la serie Fallout retoma la historia justo después de los acontecimientos de la primera, con los protagonistas dirigiéndose a la ciudad de New Vegas. Sabemos que la mayor parte de la acción se desarrollará en este lugar, con Mr. Robert House como principal dueño del conjunto de casinos. Lucy seguirá intentando encontrar respuestas sobre el secuestro de su padre, mediante una complicada asociación con el Necrófago. Mientras tanto, los secretos de Valt-Tec se irán revelando a través de diferentes flashbacks, profundizando en los verdaderos orígenes del holocausto nuclear.

En los papeles protagonistas, Purnell seguirá dando vida a Lucy, Aaron Moten repetirá en el rol de Maximus y Walton Googins encarnará al cadavérico necrófago. Entre las nuevas incorporaciones, destaca la presencia de Justin Theroux como Robert House, Kumail Nanjiani como uno de los miembros de la Hermandad del Acero y Macaulay Culkin en un personaje todavía por revelar.

El mayor cambio de la serie

La presentación de la serie en 2024 tuvo un éxito brutal, pero desde Prime Video cometieron un error: estrenar todos los capítulos de golpe. Decisión que llevó a que rápidamente, la adaptación dejarse de protagonizar la conversación mediática del streaming. Por eso ahora, tendremos una emisión de episodios semanal con ocho capítulos. El último de ellos programado para el cuatro de febrero.