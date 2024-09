La estrategia definitiva de Disney + para terminar con las cuentas compartidas

Cuando hace ya más de un lustro se produjo la explosión definitiva del streaming, todo parecían ventajas para los consumidores. Un abanico de contenido enorme a un módico precio llegaba a las pantallas domésticas y ya no era necesario, ni recurrir al mercado físico, ni esperar a la programación cargada de publicidad de las televisiones. Sin embargo, la saturación del mercado llevó a que Netflix actuase como toda líder de mercado, tomando los principales decisiones que han ido marcando poco a poco, el devenir del resto de la competencia. Hoy, buena parte de las plataformas ya han incorporado la publicidad a sus planes más económicos y al mismo tiempo, se ha reducido enormemente la flexibilidad para compartir las cuentas con amigos y familiares. Todo ello, mientras las tarifas de las suscripciones no han dejado de subir. La última en actuar ha sido Disney +, incorporando un plan estratégico para eliminar definitivamente las multicuentas de su aplicación.

La noticia, no pilla por sorpresa a aquellos que han seguido la actualidad del mercado del vídeo bajo demanda. El año pasado, la casa del ratón incorporó la publicidad a su modelo de negocio y desde hace meses, las especulaciones en torno al próximo e inminente cambio no han cesado. Con ello, Disney + ha comenzado a enviar correos a sus suscriptores avisando del nuevo plan con el que se podrá añadir la opción de tener, nuevos perfiles extra fuera del domicilio titular. Varios medios de todo el mundo ya informan de la noticia, asegurando el fin de las cuentas compartidas en lugares como Canadá, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y en algunos lugares de Europa y Asia. Por su parte, la propia marca informa del proceso en una publicación de su página web que ha titulado ‘Pago por uso compartido en Disney +: esto es lo que debes saber’, escribiendo un comunicado en el que se explica la nueva política de la compañía en el uso de su aplicación:

«Tu suscripción a Disney + está pensada para usarse dentro de tu hogar, que es un conjunto de dispositivos asociados a tu residencia personal (…) Las personas que no pertenezcan a tu hogar deberán registrarse y pagar su propia suscripción o ser agregados como miembros adicionales a tu cuenta por una tarifa mensual adicional».

¿Cuál será el precio adicional?

Todavía no se han presentado los precios oficiales en España, pero al otro lado del charco conocemos que el incremento por cada cuenta extra al mes será de 6,99 dólares en el plan básico y 9,99 dólares en el premium. Por otro lado, esta será una opción únicamente disponible para aquellos que tengan contratado Disney + directamente y no a través de otro terminal.

La estrategia del conglomerado más gigante en el mundo del entretenimiento se inició con varias pruebas en 2023 dentro de Canadá, pero esta es una misión que llegará a todas las partes del mundo, incluidas las extensiones asociadas a la marca, como Hulu y ESPN +. Una ofensiva clara, concisa y por qué no decirlo bastante polémica. Al igual que ya hiciese la «gran N roja», Disney + explicó de una forma un tanto escueta que si estamos de viaje o en otra residencia vacacional, no tendremos ningún tipo de problema para acceder al servicio. Aunque no se da una gran información al respecto de cómo se va a diferenciar de el acceso de otro usuario.

Bob Iger, CEO de Disney, ya aseguró en la primera mitad del presente año que la marca debería comenzar a tratar el streaming como un negocio en crecimiento y no como un derivado que genere pérdidas. La multinacional se ha enfrentado a una buena cantidad de despidos en los últimos años, aparte de tener una importante crisis creativa que afecta tanto a su UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), como a las nuevas ideas originales de estudios como Pixar.

Un año taquillero para Disney +

A pesar de sus pérdidas y a la inestabilidad del negocio dentro del streaming, está siendo un gran año para los productos audiovisuales de la empresa dentro del terreno de la exhibición de los cines y en la pequeña pantalla. En el box office, el pasado verano Disney consiguió colar a dos largometrajes dentro de la lista de 50 películas más taquilleras de la historia. Primero con Del revés 2 (puesto nº 8 de la lista), con una recaudación de 1.700 millones de dólares y después, con el regreso del mercenario bocazas en Deadpool y Lobezno (puesto nº 22),que reunió más de 1.300 millones en la cartelera internacional.

En el streaming, Disney + se ha coronado gracias a sus series derivadas, como The Bear o la gran vencedora de los premios Emmy, Shôgun.