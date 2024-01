Este conocido actor quiere regresar a la saga ‘Los juegos del hambre’

A finales del pasado 2023, la saga de Los juegos del hambre volvió a ponerse de rigurosa moda tras el estreno de Balada de pájaros cantores y serpientes. Una precuela que quería contarnos el pasado de de un joven Coriolanus Snow, décadas antes del nacimiento de la protagonista original, Katniss Everdeen. El test global de la salud de la franquicia ha resultado muy positivo para Lionsgate, recaudando algo más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Por lo que este, no seria un regreso temporal, abriendo la posibilidad a filmar más precuelas y spin-offs sobre diferentes personajes. Un viaje al pasado al que Sam Claflin, se apuntaría sin dudarlo.

En el universo de Los juegos del hambre, Claflin interpretó a Finnick Odair, el habilidoso vencedor del distrito 4. El personaje apareció por primera vez en la secuela En llamas y en las dos partes de Sinsajo y ahora, en una entrevista reciente, ha declarado que no tendría ningún problema en regresar al mundo creado por Suzanne Collins, a pesar de que quizás ya sea un poco mayor para el rol.

“No sé si hay espacio para volver. Ya soy demasiado viejo. He oído rumores de que la gente está pidiendo una precuela de Finnick, y todo lo que podría hacer es interpretar al padre del personaje”, le contaba a Variety.

A Sam Claflin le ha encantado ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’

En la misma entrevista a Claflin se le preguntó por la reciente precuela, una entrega que al igual que a los fans, también le ha gustado: “Por supuesto que la he visto. Si te encanta la serie Los juegos del hambre, te encantará la película. Francis Lawrence (el director) al mando es una especie de puñal en el corazón porque pensé que era nuestro, pero estoy muy contento de que se quede con esto”.

Sin embargo, el intérprete británico no siempre ha tenido un gran recuerdo de su trabajo en el Battle royal de corte fantástico. En febrero del pasado 2023, criticó precisamente su acento en las apariciones de su personaje. “No tuve entrenador de acento en los juegos del hambre y necesitaba a uno. Miro hacia atrás, me escucho a mí mismo y pienso ‘Dios, eso es terrible’”, dijo en su momento el actor. Aunque ahora, ya se siente un poco más seguro de sí mismo, tras haber participado en otras grandes producciones.

Claflin, un talento que despuntó tarde en Hollywood

Hoy goza de gran popularidad, pero lo cierto es que a sus 37 años, Claflin ha tardado bastante en entrar al sistema de estrellas de Hollywood y lo cierto es que no empezó muy bien. Su primera superproducción fue la criticada Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y después, la cosa no fue mejor con Blancanieves y la leyenda del cazador. Dos proyectos que la crítica hundió en su momento y que fueron muy criticados por los fans.

El cariño lo encontró después de las adaptaciones dirigidas por Lawrence y con su papel en Enola Holmes. El pasado 2023 estrenó la miniserie Todos quieren a Daisy Jones, por la que obtuvo su primera nominación a mejor actor en los Globos de Oro.

Más precuelas bajo la aprobación de Suzanne Collins

Francis Lawrence aseguró no tener problema en seguir explorando el mundo de Panem tras estrenar Balada de pájaros cantores y serpientes, siempre y cuando la escritora de las novelas tenga alguna otra inquietud sobre su creación: “Si Suzanne (Collins) tiene otra idea temática que cree que encaja en el mundo de Panem, ya sea con gente nueva o personajes familiares, como Finnick, Haymitch o quien sea, me interesaría mucho verla y ser parte de ello. Pero no tengo ningún impulso de simplemente decir ‘me encantaría hacer los juegos de Finnick’. Es un gran personaje, pero ¿cuáles son los fundamentos de la trama que hacen que valga la pena contarlo y ser relevante?”, le contaba a EW.

Antes de que se escribiese Balada de pájaros cantores y Serpientes en 2020, la propia productora de las cintas Nina Jacobson, ya mencionó un interés en profundizar en personajes como Finnick o Haymitch, interpretado en la saga original por Woody Harrelson.

La precuela de Los juegos del hambre es una prueba más del ejercicio de expansión que realizan todas las franquicias tras concluir su historia principal. Circunstancia que puso de moda Geroge Lucas con La amenaza fantasma y que replicaron Peter Jackson con El Hobbit, David Yates con Animales fantásticos y dónde encontrarlos o Ridley Scott y sus malogradas Prometheus y Covenant.