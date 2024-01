‘Engaños’, la serie de suspense que se acaba de estrenar y ya está entre lo más visto de Netflix

La primera serie que ha estrenado Netflix este año es la producción de suspense y misterio Engaños (Fool Me Once). Una sorprendente serie que se estrenó el pasado 1 de enero y ya está en el Top 2 de lo más visto de la plataforma de streaming Netflix en España esta semana.

La serie Engaños está basada en la novela del escritor Halan Coben como otras producciones como El inocente o No hables con extraños. Cuenta la historia de Maya, una mujer que está tratando de asimilar el asesinato de marido y buscar a los culpables de su muerte. Todo cambia para ella cuando coloca una cámara oculta para vigilar a su hija pequeña y ve la figura de su marido muerto en el vídeo.

Esta serie de solo 8 episodios ha sido creada por Danny Brocklehurst y dirigida por David Moore. También ha contado con Nicola Shindler y Richard Fee como productores ejecutivos. Engaños se ha convertido por sorpresa en una de las series más vistas de la semana en Netflix y seguro que va a dar mucho que hablar este mes de enero.

Una conspiración letal

La protagonista de la serie Engaños es Maya Stern, una mujer que está intentando asimilar el terrible asesinato de su marido, Joe. Cuando ya está empezando a levantar cabeza, Maya decide instalar una cámara para vigilar a su hija pequeña en su casa y para su sorpresa ve a su marido al que creía muerto… Maya se da cuenta de que la han engañado y que si su marido está vivo seguro que hay una red de secretos y mentiras que alguien le ha ocultado.

Según la sinopsis de la plataforma de streaming Netflix: “El subinspector Sami Kierce (Adeel Akhtar) dirige la investigación del asesinato de Joe mientras lidia con sus propios secretos. Entretanto, los sobrinos de Maya —Abby y Daniel— tratan de dilucidar el asesinato de su madre, ocurrido unos meses antes. ¿Hay una conexión entre ambos casos?”.

¿Por qué su marido está vivo y se lo han ocultado a Maya? ¿Quién está detrás de esta terrible mentira? ¿Hay alguna conexión entre la muerte de la madre de sus sobrinos y el caso de su marido? La serie Engaños nos sumerge en los problemas que han tenido y tienen en la actualidad Maya y de su marido Joe y como saber que este está vivo destapa toda una serie de “secretos estremecedores y cambiará sus vidas para siempre”, como se explica en la sinopsis.

El reparto de la serie Engaños

La serie está protagonizada por la actriz Michelle Keegan que da vida a Maya y el actor Richard Armitage que interpreta a su marido supuestamente muerto Joe. Además, en el reparto están los actores Adeel Akthar, Emmett J Scanlan, Joanna Lumley que interpreta a Judith Burkett, la protectora madre de Joe Hattie Morahan, James Northcote, Adelle Leonce, Marcus Garvey y Dino Fetscher, entre otros.

Lo que no se sabe todavía es si habrá una segunda temporada de Engaños. El problema es que está basada en una novela de Harlan Coven y, por ahora, esta no ha tenido una segunda parte. Además, en los últimos años, la plataforma de streaming Netflix ha estrenado diversas adaptaciones de Harlan Coben y todas se han limitado a la historia que se cuenta en la novela y no han tenido ni segundas temporadas ni secuelas.

Aunque tendremos que esperar para que se confirme si al final habrá una segunda entrega, por ahora parece que esto va a ser bastante complicado. Habrá que esperar a que se adapte en Netflix otra novela de Harlan Coben para poder disfrutar de otra ficción de misterio y suspense al nivel de Engaños.